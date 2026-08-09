Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu gelecek hafta yoğun bir takvimle devam edecek. Şirketlerin yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları yatırımcıların odağında yer alırken, 10-14 Ağustos haftasında 20 şirketin bilanço açıklaması bekleniyor. Bilanço sezonunun devam ettiği ve şirketlerin 2026 yılı 6 aylık sonuçlarını yayımladığı güncel takvimlerde de görülüyor.

Takvimde Coca Cola İçecek, Enerjisa, Anadolu Efes, Migros, Pegasus, Sabancı Holding, Turkcell ve Şişecam gibi Borsa İstanbul'un yakından takip edilen şirketleri bulunuyor. Haftanın en yoğun günü ise 10 Ağustos Pazartesi olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ 10 ŞİRKET BİLANÇO AÇIKLAYACAK

10 Ağustos'ta bilanço takviminin oldukça yoğun olması bekleniyor. Coca Cola İçecek'in (CCOLA) yanı sıra enerji, madencilik ve sanayi sektörlerinden çok sayıda şirketin finansal sonuçları takip edilecek. Güncel bilanço takvimleri de bu şirketlerin 10 Ağustos'ta sonuç açıklamasının beklendiğini gösteriyor.

Tarih Hisse Şirket 10 Ağustos CCOLA Coca Cola İçecek 10 Ağustos KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri 10 Ağustos TRALT Türk Altın İşletmeleri 10 Ağustos TRMET Türk Anadolu Metal Madencilik 10 Ağustos TRENJ Türk Doğal Enerji 10 Ağustos ENJSA Enerjisa 10 Ağustos ADEL Adel Kalemcilik 10 Ağustos GLCYV Gelecek Varlık 10 Ağustos GWIND Galata Wind Enerji 10 Ağustos BASGZ Başkent Gaz GYO

SALI GÜNÜ GÖZLER MİGROS VE ANADOLU EFES'TE

11 Ağustos Salı günü üç şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Tarih Hisse Şirket 11 Ağustos DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding 11 Ağustos AEFES Anadolu Efes 11 Ağustos MGROS Migros

PEGASUS VE SABANCI HOLDİNG BİLANÇOLARI 12 AĞUSTOS'TA

12 Ağustos Çarşamba günü ise iki önemli şirket yatırımcıların radarında olacak. Pegasus (PGSUS) ve Sabancı Holding'in (SAHOL) 2026 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Tarih Hisse Şirket 12 Ağustos PGSUS Pegasus 12 Ağustos SAHOL Sabancı Holding

TURKCELL DAHİL 4 ŞİRKET 13 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAYACAK

13 Ağustos Perşembe günü bilanço takviminde Aksa Akrilik, Rönesans Gayrimenkul, Turkcell ve AG Anadolu Grubu Holding bulunuyor.

Tarih Hisse Şirket 13 Ağustos AKSA Aksa Akrilik 13 Ağustos RGYAS Rönesans Gayrimenkul 13 Ağustos TCELL Turkcell 13 Ağustos AGHOL AG Anadolu Grubu Holding

HAFTANIN KAPANIŞINDA ŞİŞECAM BİLANÇOSU VAR

Bilanço haftasının son işlem gününde ise gözler Şişecam'a (SISE) çevrilecek. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 14 Ağustos Cuma günü açıklanması bekleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 20 ŞİRKETİN BİLANÇOSUNDA

Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço sezonunun devam ettiği 10-14 Ağustos haftasında açıklanacak finansal sonuçlarda şirketlerin net kâr, satış gelirleri, FAVÖK ve kâr marjlarındaki değişimler yakından takip edilecek.

Hafta boyunca toplam 20 şirketin sonuç açıklaması beklenirken, 10 şirketle pazartesi günü takvimin en yoğun günü olacak. Özellikle CCOLA, ENJSA, AEFES, MGROS, PGSUS, SAHOL, TCELL ve SISE bilançoları haftanın öne çıkan finansal sonuçları arasında yer alacak.