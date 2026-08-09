Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftasında 20 şirketin 2026 ikinci çeyrek bilançosu bekleniyor. CCOLA, MGROS, PGSUS, SAHOL, TCELL ve SISE listede.
Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu gelecek hafta yoğun bir takvimle devam edecek. Şirketlerin yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları yatırımcıların odağında yer alırken, 10-14 Ağustos haftasında 20 şirketin bilanço açıklaması bekleniyor. Bilanço sezonunun devam ettiği ve şirketlerin 2026 yılı 6 aylık sonuçlarını yayımladığı güncel takvimlerde de görülüyor.
Takvimde Coca Cola İçecek, Enerjisa, Anadolu Efes, Migros, Pegasus, Sabancı Holding, Turkcell ve Şişecam gibi Borsa İstanbul'un yakından takip edilen şirketleri bulunuyor. Haftanın en yoğun günü ise 10 Ağustos Pazartesi olacak.
PAZARTESİ GÜNÜ 10 ŞİRKET BİLANÇO AÇIKLAYACAK
10 Ağustos'ta bilanço takviminin oldukça yoğun olması bekleniyor. Coca Cola İçecek'in (CCOLA) yanı sıra enerji, madencilik ve sanayi sektörlerinden çok sayıda şirketin finansal sonuçları takip edilecek. Güncel bilanço takvimleri de bu şirketlerin 10 Ağustos'ta sonuç açıklamasının beklendiğini gösteriyor.
|Tarih
|Hisse
|Şirket
|10 Ağustos
|CCOLA
|Coca Cola İçecek
|10 Ağustos
|KLYPV
|Kalyon Güneş Teknolojileri
|10 Ağustos
|TRALT
|Türk Altın İşletmeleri
|10 Ağustos
|TRMET
|Türk Anadolu Metal Madencilik
|10 Ağustos
|TRENJ
|Türk Doğal Enerji
|10 Ağustos
|ENJSA
|Enerjisa
|10 Ağustos
|ADEL
|Adel Kalemcilik
|10 Ağustos
|GLCYV
|Gelecek Varlık
|10 Ağustos
|GWIND
|Galata Wind Enerji
|10 Ağustos
|BASGZ
|Başkent Gaz GYO
SALI GÜNÜ GÖZLER MİGROS VE ANADOLU EFES'TE
11 Ağustos Salı günü üç şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
|Tarih
|Hisse
|Şirket
|11 Ağustos
|DOHOL
|Doğan Şirketler Grubu Holding
|11 Ağustos
|AEFES
|Anadolu Efes
|11 Ağustos
|MGROS
|Migros
PEGASUS VE SABANCI HOLDİNG BİLANÇOLARI 12 AĞUSTOS'TA
12 Ağustos Çarşamba günü ise iki önemli şirket yatırımcıların radarında olacak. Pegasus (PGSUS) ve Sabancı Holding'in (SAHOL) 2026 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
|Tarih
|Hisse
|Şirket
|12 Ağustos
|PGSUS
|Pegasus
|12 Ağustos
|SAHOL
|Sabancı Holding
TURKCELL DAHİL 4 ŞİRKET 13 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAYACAK
13 Ağustos Perşembe günü bilanço takviminde Aksa Akrilik, Rönesans Gayrimenkul, Turkcell ve AG Anadolu Grubu Holding bulunuyor.
|Tarih
|Hisse
|Şirket
|13 Ağustos
|AKSA
|Aksa Akrilik
|13 Ağustos
|RGYAS
|Rönesans Gayrimenkul
|13 Ağustos
|TCELL
|Turkcell
|13 Ağustos
|AGHOL
|AG Anadolu Grubu Holding
HAFTANIN KAPANIŞINDA ŞİŞECAM BİLANÇOSU VAR
Bilanço haftasının son işlem gününde ise gözler Şişecam'a (SISE) çevrilecek. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 14 Ağustos Cuma günü açıklanması bekleniyor.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ 20 ŞİRKETİN BİLANÇOSUNDA
Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço sezonunun devam ettiği 10-14 Ağustos haftasında açıklanacak finansal sonuçlarda şirketlerin net kâr, satış gelirleri, FAVÖK ve kâr marjlarındaki değişimler yakından takip edilecek.
Hafta boyunca toplam 20 şirketin sonuç açıklaması beklenirken, 10 şirketle pazartesi günü takvimin en yoğun günü olacak. Özellikle CCOLA, ENJSA, AEFES, MGROS, PGSUS, SAHOL, TCELL ve SISE bilançoları haftanın öne çıkan finansal sonuçları arasında yer alacak.