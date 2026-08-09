Borsa İstanbul'da şirketlerin açıkladığı finansal sonuçların ardından yatırımcıların radarına giren hisselerden bazıları, güçlü kârlılıklarının yanında sektörlerine kıyasla düşük çarpanlarıyla dikkat çekiyor. Stockeys analizine göre yıllık ana ortaklık net kârı ödenmiş sermayesinin 50 katını aşan 5 şirket öne çıktı.

Listede Borusan Yatırım (BRYAT), Tera Yatırım (TERA), Türk Hava Yolları (THYAO), Akın Tekstil (ATEKS) ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) yer aldı. Bu şirketlerin tamamında hem F/K hem de PD/DD oranlarının sektör ortalamalarının altında olması dikkat çekti.

Kâr/sermaye oranında zirveye çıkan BRYAT'ın yıllık net kârı sermayesinin 158,14 katına ulaşırken, TERA'da bu oran 84,38, THYAO'da 81,20, ATEKS'te 77,50 ve RGYAS'ta 55,91 olarak hesaplandı.

KÂRI SERMAYESİNİN 50 KATINI AŞAN HİSSELER

Şirketlerin yıllık ana ortaklık net kârlarının ödenmiş sermayelerine oranlandığı çalışmada BRYAT açık ara ilk sırada yer aldı.

Hisse Ödenmiş sermaye Yıllık ana ortaklık net kârı Kâr / sermaye BRYAT 28.125.000 TL 4.447.816.484 TL 158,14 TERA 700.000.000 TL 59.063.319.609 TL 84,38 THYAO 1.380.000.000 TL 112.059.000.000 TL 81,20 ATEKS 25.200.000 TL 1.952.954.500 TL 77,50 RGYAS 331.000.000 TL 18.504.685.000 TL 55,91

Listenin zirvesindeki BRYAT, 28,13 milyon TL ödenmiş sermayesine karşılık 4,45 milyar TL yıllık ana ortaklık net kârı ile 158,14'lük kâr/sermaye oranına ulaştı.

TERA'nın 700 milyon TL sermayesine karşılık yıllık net kârı 59,06 milyar TL, THYAO'nun ise 1,38 milyar TL sermayesine karşılık net kârı 112,06 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

ATEKS, 25,2 milyon TL sermayesine karşılık yaklaşık 1,95 milyar TL kâr üretirken, RGYAS'ın 331 milyon TL sermayesine karşılık yıllık ana ortaklık net kârı 18,50 milyar TL olarak kaydedildi.

BU 5 HİSSEDE F/K SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA

Listeyi dikkat çekici hale getiren yalnızca şirketlerin sermayelerine kıyasla ürettikleri yüksek kâr değil. Beş şirketin de F/K oranı kendi sektör ortalamalarının altında bulunuyor.

Hisse F/K Sektörel F/K Fark BRYAT 11,16 27,06 -15,90 TERA 2,19 3,07 -0,88 THYAO 3,83 6,46 -2,63 ATEKS 1,32 28,57 -27,25 RGYAS 3,60 4,32 -0,72

F/K tarafında en belirgin fark ATEKS'te görülüyor. Hissenin 1,32 seviyesindeki F/K oranına karşılık sektör ortalaması 28,57 seviyesinde.

BRYAT'ın F/K oranı 11,16 olurken sektör ortalaması 27,06; THYAO'nun F/K'sı 3,83 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 6,46 olarak hesaplandı.

TERA'da 2,19'luk F/K'ya karşılık sektörel oran 3,07, RGYAS'ta ise 3,60'lık F/K'ya karşılık sektör ortalaması 4,32 seviyesinde bulunuyor.

PD/DD ORANLARINDA DA SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDALAR

Şirketlerin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanları incelendiğinde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

Hisse PD/DD Sektörel PD/DD BRYAT 1,39 2,76 TERA 1,40 1,41 THYAO 0,42 0,68 ATEKS 0,31 0,57 RGYAS 0,45 0,48

BRYAT'ın PD/DD oranı 1,39 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 2,76 seviyesinde. TERA'da bu değerler sırasıyla 1,40 ve 1,41 olarak gerçekleşiyor.

THYAO'nun PD/DD oranı 0,42, sektör ortalaması 0,68 olurken; ATEKS'te 0,31'e karşılık 0,57, RGYAS'ta ise 0,45'e karşılık 0,48 seviyeleri görülüyor.

NEDEN DİKKAT ÇEKİYORLAR?

Sermayesine kıyasla yüksek miktarda kâr üreten şirketler, sermayenin verimli kullanıldığına işaret edebilecek bir görünüm ortaya koyuyor. Bu yapı güçlü nakit yaratma kapasitesi ve uzun vadeli temettü potansiyeli açısından da yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Bununla birlikte kâr/sermaye oranının yüksek olması tek başına yüksek ROE anlamına gelmiyor. ROE hesaplamasında ödenmiş sermaye yerine özkaynaklar esas alındığı için iki gösterge birbirinden farklı değerlendirilmeli.

Aynı şekilde düşük F/K veya PD/DD oranı da bir hissenin kesin olarak "ucuz" olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin borçluluğu, kârın sürdürülebilirliği, tek seferlik gelirler, büyüme beklentileri ve sektör dinamikleri de değerleme açısından önem taşıyor.

Ancak BRYAT, TERA, THYAO, ATEKS ve RGYAS'ın hem kâr/sermaye oranının 50'nin üzerinde olması hem de F/K ile PD/DD çarpanlarının sektör ortalamalarının altında kalması bu 5 hisseyi öne çıkarıyor.

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