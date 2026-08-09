Borsa İstanbul'da 3-7 Ağustos haftasında şirketlerden peş peşe önemli açıklamalar geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerde yeni iş anlaşmaları, ihaleler, satın almalar, yatırımlar, üretim verileri ve operasyonel gelişmeler öne çıktı.

Haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında Boğaziçi Beton'un 700 milyon TL'lik yeni işi, Fonet'in 137,7 milyon TL'lik ihalede en düşük teklifi vermesi, Alarko Holding'in Alarko Carrier'daki payını artırmak için attığı adım ve Aztek Teknoloji'nin Bose'un Türkiye'deki fiili tek yetkili distribütörü olması yer aldı.

Türk Hava Yolları'nın temmuz ayında 9,5 milyon yolcuya ulaşması, Smart Güneş'in 486,8 milyon TL sermaye avansı alması ve çok sayıda şirketin yeni iş ilişkileri açıklaması da haftanın öne çıkan KAP gelişmeleri arasına girdi.

AZTEK TEKNOLOJİ BOSE'UN TÜRKİYE'DEKİ TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ OLDU

Aztek Teknoloji (AZTEK), Bose Products B.V. ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşmayla şirket, Bose'un belirlenen ürün gruplarında Türkiye'deki fiili tek yetkili distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

Premium ses sistemleri, kulaklık ve hoparlör segmentlerini kapsayan iş birliğinin Aztek Teknoloji'nin ürün portföyünü genişletmesi ve büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

FONET 137,7 MİLYON TL'LİK İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERDİ

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 ay süreli SBYS ve YBYS hizmet alımı ihalesine katıldı.

İki firmanın teklif verdiği ihalede Fonet, 137 milyon 716 bin 980 TL ile en düşük teklifi veren şirket oldu.

ALARKO HOLDİNG'DEN ALARKO CARRİER İÇİN KRİTİK SATIN ALMA

Alarko Holding (ALARK), Alarko Carrier sermayesinin yüzde 42,03'lük bölümünü Carrier'dan satın almak üzere bağlayıcı pay alım sözleşmesi imzaladı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Alarko Holding'in Alarko Carrier'daki oy hakkı yüzde 84,06'ya yükselecek ve şirket Alarko Holding'in bağlı ortaklığı haline gelecek.

Anlaşmayla Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin münhasırlık hakları sona erecek. İşlemin Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli şartların sağlanmasının ardından en geç 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BOĞAZİÇİ BETON'DAN 700 MİLYON TL'LİK YENİ İŞ

Boğaziçi Beton (BOBET), 5 Ağustos'ta 700 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı.

Şirketin yıllık satışlarının 11 milyar 105,5 milyon TL seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, açıklanan yeni işin büyüklüğü dikkat çekti.

SMART GÜNEŞ'E 486,8 MİLYON TL SERMAYE AVANSI

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG), devam eden tahsisli sermaye artırımı kapsamında ana ortağı Smart Holding'den 486,8 milyon TL tutarında faizsiz ve vadesiz sermaye avansı aldı.

Şirket, söz konusu kaynağın sermaye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanım amaçları doğrultusunda değerlendirileceğini açıkladı.

ALVES KABLO 172,5 MİLYON TL'LİK YENİ İŞ AÇIKLADI

Alves Kablo (ALVES), 6 Ağustos'ta 172,5 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu.

Şirketin yıllık satışları ise 10 milyar 887,2 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

ARDYZ BİR HAFTADA 3 YENİ İŞ İLİŞKİSİ DUYURDU

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), geçen hafta üç ayrı yeni iş ilişkisine ilişkin açıklama yaptı.

Şirket 3 Ağustos'ta 163,5 milyon TL, 4 Ağustos'ta 31,9 milyon TL ve 6 Ağustos'ta 780 bin dolar tutarında yeni iş ilişkileri açıkladı.

ARDYZ'nin yıllık satışları 5 milyar 545,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

SDT UZAY VE SAVUNMA'DAN 5,7 MİLYON DOLARLIK YENİ İŞ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), 3 Ağustos'ta 5,7 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı.

Şirketin yıllık satışları 2 milyar 443,3 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

FORTE'DEN 29,9 MİLYON TL'LİK YENİ İŞ

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri (FORTE), 4 Ağustos'ta 29,9 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu.

Şirketin yıllık satışları 3 milyar 107,7 milyon TL olarak kaydedildi.

BVSAN, ODINE VE MEKAG'DAN DÖVİZ BAZLI YENİ İŞLER

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret (BVSAN), 31 Temmuz'da 5,1 milyon avro tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE), 4 Ağustos'ta 1,8 milyon dolarlık, Meka Global Makine (MEKAG) ise 31 Temmuz'da 0,8 milyon avroluk yeni iş ilişkisi duyurdu.

TÜRK HAVA YOLLARI 9,5 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

Türk Hava Yolları (THYAO), Temmuz 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Şirketin yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 9,5 milyon kişiye çıktı. Yolcu doluluk oranı da 1,2 puanlık artışla yüzde 86,2'ye yükseldi.

ÇUHADAROĞLU'NUN YENİ FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI

Çuhadaroğlu Metal'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşa ettiği yeni üretim tesisinde tüm ruhsat süreçleri tamamlandı ve fiili üretim başladı.

Yeni tesisle ihracatın artırılması, yeni teknolojilerin kullanılması ve otomotiv, ulaştırma, yenilenebilir enerji ile beyaz eşya sektörlerine yönelik üretim kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

EBEBEK TEMMUZDA 11,06 MİLYON ÜRÜN SATTI

Ebebek (EBEBK), temmuz ayında Türkiye mağazaları ve e-ticaret kanalı üzerinden toplam 11,06 milyon adet ürün sattı. Geçen yılın aynı ayında satış adedi 9,08 milyon seviyesindeydi.

Şirketin 2026'nın ilk 7 ayındaki toplam satış adedi ise 71,8 milyona ulaştı.

AKBANK 1,25 MİLYAR TL'LİK TAKİPTEKİ KREDİYİ SATTI

Akbank (AKBNK), toplam 1 milyar 247 milyon TL büyüklüğündeki takipteki kredi alacak portföyünü 218 milyon TL bedelle sattı.

Portföy Emir Varlık Yönetimi, Gelecek Varlık Yönetimi ve Sümer Varlık Yönetimi şirketlerine devredildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN PRİM ÜRETİM RAKAMLARI

Ray Sigorta (RAYSG), ocak-temmuz döneminde 24,16 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Şirketin prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 geriledi.

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) yılın ilk 7 ayında 13,97 milyar TL, Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) ise 18,49 milyar TL toplam prim üretimine ulaştı.

AGESA'nın prim üretimindeki yıllık büyüme yüzde 44 olarak gerçekleşti.

BEST BRANDS GRUP ARAÇ MUAYENESİNDE SÖZLEŞMELERİ İMZALADI

Best Brands Grup Enerji Yatırım (BESTE), bağlı ortaklıkları Beste Araç Muayene ve Esbi Araç Muayene ile Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. arasında araç muayene istasyonu alt işletmeciliğine ilişkin ana sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

Böylece daha önce kamuoyuna açıklanan ön protokoller ana sözleşmeye dönüştü.

CW ENERJİ MARDİN'DEKİ YENİ BAYİSİNİ AÇTI

CW Enerji (CWENE), daha önce duyurduğu Mardin'deki CW Enerji Plus bayisinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Yeni bayi, şirketin belirli ürün gruplarında satış, pazarlama ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini yürütecek.

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