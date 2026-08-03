ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisi kurduğunu duyurdu.

Şirket, bir kamu kurumu ile eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak güvenlik ürünlerinin tedarikine ilişkin 163 milyon 500 bin TL (KDV hariç) tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİLECEK

KAP açıklamasına göre sözleşme kapsamında eğitim kurumlarında kullanılacak güvenlik ürünlerinin tedariki gerçekleştirilecek.

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Şirket, söz konusu teslimatların tamamlanmasının ardından elde edilecek gelirin finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

CİRO VE KÂRLILIĞA KATKI BEKLENİYOR

ARDYZ açıklamasında, imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların şirketin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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