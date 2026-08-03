Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Gana'daki faaliyetlerine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Şirket, Electricity Company of Ghana ile Gana'nın Takoradi bölgesinde 825 MW kurulu güce sahip kombine çevrim doğalgaz santralinin kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı kapsamında ABD doları bazlı 20 yıl süreli enerji satış anlaşması imzaladığını açıkladı.

GANA'DAKİ KURULU GÜÇ 1.545 MW'A ÇIKACAK

Aksa Enerji, 2017 yılından bu yana Gana'da faaliyet gösteriyor ve mevcut durumda 549 MW kurulu güç ile ülkenin enerji arzına katkı sağlıyor.

Yeni Takoradi Doğalgaz Santrali'nin devreye girmesiyle birlikte şirketin Gana'daki toplam kurulu gücü 1.545 MW'a ulaşacak.

Şirket, projenin tamamlanmasıyla santralin Afrika kıtasının ve Gana'nın en yüksek kurulu güce sahip enerji santralleri arasında yer almasının beklendiğini belirtti.

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"SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME" VURGUSU

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aksa Enerji olarak, 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' stratejimiz doğrultusunda, mevcut faaliyet bölgelerimizde güçlü konumumuzu daha da pekiştirerek arz güvenliğine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam ediyoruz."