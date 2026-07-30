Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (BIST: ORZAX), uluslararası büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Özbekistan'da 1 milyon dolar sermayeli yeni bağlı ortaklığının resmi olarak tescil edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kurulan yeni şirketle birlikte Orzaks İlaç, Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

YENİ ŞİRKET RESMEN KURULDU

KAP açıklamasına göre "ORZAX" Joint Venture Limited Liability Company (ORZAX JV LLC) unvanlı şirket, 30 Temmuz 2026 itibarıyla Özbekistan'da resmen tescil edildi.

Yeni şirketin sermayesi 1 milyon ABD doları olarak belirlenirken ortaklık yapısı şu şekilde oluştu:

Ortak Pay Orzaks İlaç %70 Asia Pharm (Oybek Dustamov) %30

HEDEF ORTA ASYA PAZARINDA BÜYÜMEK

Şirket, yatırımın temel amacının Özbekistan pazarında doğrudan faaliyet göstererek Orta Asya'daki pazar payını artırmak olduğunu belirtti.

Açıklamada, 38 milyonu aşan nüfusuyla Özbekistan'ın Orta Asya'nın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olduğu vurgulanırken, ilaç ve sağlık ürünleri pazarının 2,3-3,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı ve son yıllarda yıllık ortalama %13'ün üzerinde büyüme gösterdiği ifade edildi.

KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜME POTANSİYELİ

Orzaks İlaç, Özbekistan'daki güzellik ve kişisel bakım pazarının 2025 itibarıyla yaklaşık 978 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını, 2030 yılında ise 1,55 milyar dolara çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Şirket, özellikle cilt bakımı ve koruyucu sağlık ürünleri segmentlerinde büyüme fırsatı gördüğünü belirtti.

İTHALAT AĞIRLIKLI PAZARDA LİDERLİK HEDEFİ

KAP açıklamasında, Özbekistan'da takviye edici gıda ve ilaç pazarının yaklaşık %85-90'ının ithalatla karşılandığı belirtilirken, bu yapının güçlü markalar için önemli bir büyüme fırsatı sunduğu ifade edildi.

Şirket ayrıca, Kazakistan'daki mevcut yapılanmasıyla Özbekistan yatırımı arasında lojistik ve operasyonel sinerji oluşturmayı, bölgesel serbest ticaret anlaşmaları ve gümrük avantajlarından yararlanmayı hedeflediğini bildirdi.