Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (BIST: TSKB), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumlar hedef fiyat raporlarını güncellemeye başladı. 30 Temmuz itibarıyla 10 aracı kurum, TSKB hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 16,70 TL ile 23,00 TL arasında şekillenirken, 11,00 TL seviyesindeki son hisse fiyatına göre en yüksek prim potansiyeli %109,09 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 23 TL

TSKB için en yüksek hedef fiyat 23,00 TL ile GCM Yatırım tarafından açıklandı. Kurum, daha önce 25,26 TL olan hedef fiyatını 23,00 TL'ye revize etti.

GCM Yatırım'ı 21,30 TL hedef fiyatla İş Yatırım, 18,90 TL ile Vakıf Yatırım, 18,66 TL ile Deniz Yatırım ve 18,40 TL ile PhillipCapital takip etti.

TSKB İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli GCM Yatırım 23,00 TL - %109,09 İş Yatırım 20,00 TL Al %81,82 Vakıf Yatırım 18,90 TL Al %71,82 Deniz Yatırım 18,66 TL Al %69,64 PhillipCapital 18,40 TL Endeks üstü getiri %67,27 TERA Yatırım 18,13 TL Endeks üstü getiri %64,82 Yapı Kredi Yatırım 18,00 TL Al %63,64 Şeker Yatırım 18,00 TL Al %63,64 Halk Yatırım 17,17 TL Al %56,09 Pusula Yatırım 16,70 TL Tut %51,82

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