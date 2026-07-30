TSKB'nin ikinci çeyrek bilançosunun ardından 10 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. En yüksek hedef 23 TL olurken prim potansiyeli %109,09'a ulaştı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (BIST: TSKB), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumlar hedef fiyat raporlarını güncellemeye başladı. 30 Temmuz itibarıyla 10 aracı kurum, TSKB hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.
Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 16,70 TL ile 23,00 TL arasında şekillenirken, 11,00 TL seviyesindeki son hisse fiyatına göre en yüksek prim potansiyeli %109,09 olarak hesaplandı.
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 23 TL
TSKB için en yüksek hedef fiyat 23,00 TL ile GCM Yatırım tarafından açıklandı. Kurum, daha önce 25,26 TL olan hedef fiyatını 23,00 TL'ye revize etti.
GCM Yatırım'ı 21,30 TL hedef fiyatla İş Yatırım, 18,90 TL ile Vakıf Yatırım, 18,66 TL ile Deniz Yatırım ve 18,40 TL ile PhillipCapital takip etti.
TSKB İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|GCM Yatırım
|23,00 TL
|-
|%109,09
|İş Yatırım
|20,00 TL
|Al
|%81,82
|Vakıf Yatırım
|18,90 TL
|Al
|%71,82
|Deniz Yatırım
|18,66 TL
|Al
|%69,64
|PhillipCapital
|18,40 TL
|Endeks üstü getiri
|%67,27
|TERA Yatırım
|18,13 TL
|Endeks üstü getiri
|%64,82
|Yapı Kredi Yatırım
|18,00 TL
|Al
|%63,64
|Şeker Yatırım
|18,00 TL
|Al
|%63,64
|Halk Yatırım
|17,17 TL
|Al
|%56,09
|Pusula Yatırım
|16,70 TL
|Tut
|%51,82
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