Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin (BTC), 2025 yılının ekim ayında gördüğü tarihi zirvenin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. 5 Ekim 2025'te 125 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan satış baskısıyla yaklaşık 64 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

Yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin için Alman analiz şirketi Coindex, dikkat çeken yeni bir fiyat tahmini paylaştı.

126 BİN DOLAR SENARYOSU MASADA

Coindex analistlerine göre, Bitcoin'in önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bileşik ortalama yüzde 25 büyümesi halinde fiyatının yaklaşık 126 bin ABD dolarına ulaşması mümkün görünüyor.

Bu senaryoda Bitcoin'in toplam piyasa değerinin de 2,5 trilyon ABD dolarına yükseleceği öngörülüyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR FİYAT HAREKETLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Analizde, Bitcoin piyasasında kurumsal yatırımcıların payının giderek arttığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, kurumsal sermaye girişlerinin etkisiyle Bitcoin'in geçmiş yıllardaki aşırı dalgalı yapısından uzaklaşarak daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girdiğini belirtiyor.

Buna göre, Bitcoin'in artık ilk yıllarında görülen kısa sürede katlanarak değer kazanan bir yatırım aracı olmaktan çıktığı, fiyat hareketlerinin ise giderek daha kontrollü hale geldiği ifade ediliyor.

1 MİLYON DOLAR TAHMİNLERİ TARTIŞILIYOR

Piyasada Bitcoin'in uzun vadede 1 milyon ABD dolarına ulaşabileceğine yönelik tahminler gündemdeki yerini korurken, Coindex analistleri daha gerçekçi bir büyüme senaryosuna işaret ediyor.

Analistler, mevcut büyüklüğe ulaşmış bir varlık için yıllık yüzde 25'lik bileşik getirinin dahi oldukça güçlü bir performans anlamına geldiğini vurguluyor.

VOLATİLİTE DEVAM EDECEK

Raporda, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde de yüksek volatilitesini koruyacağına dikkat çekildi.

Uzmanlar, güçlü yükselişlerin yanı sıra sert geri çekilmelerin de görülebileceğini belirterek, yatırımcıların geçmişte yaşanan olağanüstü kazanç beklentileri yerine daha sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme senaryolarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

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