Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle hak kullanım işlemlerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlara yer verildi.

MKK tarafından yayımlanan verilere göre, Mercan Kimya için pay başına net 17,85986 TL, brüt 21,0116 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirildi.

Do & Co Aktiengesellschaft ise yatırımcılarına pay başına net 181,25 euro, brüt 181,25 euro nakit temettü dağıttı.

Söz konusu ödemeler, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden hak sahiplerinin hesaplarına 30 Temmuz itibarıyla aktarıldı.

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