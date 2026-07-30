Şirketin temettü dağıtımında birinci taksit için hak kullanım tarihi 31 Temmuz Cuma olarak belirlendi. Hisseleri hak kullanım tarihinde portföyünde bulunan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak.

MOPAS'ın dağıtacağı temettü kapsamında yatırımcılara hisse başına brüt 0,2747252 TL, net 0,2335164 TL nakit temettü ödemesi yapılacak.

31 Temmuz 2026 Cuma temettü takvimi

Şirket Hisse Kodu Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. MOPAS 0,2747252 0,2335164

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