Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yeni beklentiler oluştu. FED kararını değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, altın, döviz ve borsa piyasalarına ilişkin önemli öngörülerde bulunarak yatırımcılara kritik seviyeleri paylaştı.

FED'in üst üste beşinci toplantısında da faiz oranlarını değiştirmediğini hatırlatan Şener, piyasaların faiz kararından çok karar metni ve FED Başkanı'nın yönlendirmelerine odaklandığını söyledi.

Şener, FED Başkanı'nın güvercin tonda mesajlar vermesine rağmen piyasanın farklı bir fiyatlama yaptığını belirterek, "FED Başkanı enflasyonla ilgili net mesaj vermedi. Piyasa ise bu açıklamaları, eylül ve aralık aylarında faiz artışı ihtimalini güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu nedenle Eylül ayında faiz artışı beklentisi yükseldi, aralık ayında ise bu olasılık daha da güçlendi." ifadelerini kullandı.

ALTINDA YÖN EYLÜL TOPLANTISIYLA NETLEŞECEK

FED'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında sınırlı yükseliş yaşandığını belirten Şener, olası faiz artırımı beklentisinin fiyatlardaki yükselişi sınırlandırdığını ifade etti.

Şener'e göre, eylül ayına kadar yeni ve güçlü bir ekonomik veri gelmemesi halinde altın fiyatlarında mevcut bant korunacak.

Buna göre;

Ons altında 4.000-4.200 dolar,

Gram altında ise 6.000-6.200 TL aralığının geçerliliğini sürdürmesi bekleniyor.

FAİZ ARTIŞI HALİNDE YENİ HEDEFLER GÜNDEME GELEBİLİR

Prof. Dr. Şener, eylül ayında faiz artışı beklentilerinin belirginleşmesi durumunda altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğ ini söyledi.

Bu senaryoda;

Ons altında 4.400 dolar,

Gram altında ise 6.500 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten Şener, olası bir faiz artışının gerçekleşmesi halinde ise uzun vadede gram altında 6.800-7.000 TL, ons altında ise 4.500-4.600 dolar bandının yeniden test edilebileceğini ifade etti.

"ALTIN ORTA VE UZUN VADEDE ALIM FIRSATI SUNUYOR"

Bireysel yatırımcı talebinin mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerilediğine dikkat çeken Şener, buna karşın merkez bankalarının fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Mevcut seviyelerin satıştan ziyade orta ve uzun vadeli yatırım açısından fırsat sunduğunu belirten Şener, altının uzun vadede güçlü görünümünü koruduğunu ifade etti.

Kaynak: TGRT Haber

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