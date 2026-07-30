Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona ilişkin mesajlarını değerlendirmesinin ardından yön arayışını sürdürüyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması ve gelecek adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesi, güvenli liman talebini desteklerken piyasaların odağı bugün açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine çevrildi.

Spot altın uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 yükselişle 4.076,29 dolar/ons seviyesine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1 artışla 4.073,60 dolar seviyesinde işlem gördü.

FED KARARI SONRASI BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Fed, son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. Başkan Kevin Warsh ise enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgularken, piyasalar açıklamaları faiz artırımı konusunda beklediği kadar şahin bulmadı.

Marex analisti Edward Meir, piyasaların Warsh'ın yaklaşımı karşısında şaşırdığını belirterek, enflasyonla mücadelede daha sert mesajlar beklenmesine rağmen bunun gerçekleşmemesinin altını desteklediğini ifade etti.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması nedeniyle yatırımcıların ilgisi azalabiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE ENFLASYON VERİSİNDE

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor. Bu oran Fed kararı öncesinde yaklaşık yüzde 81 seviyesindeydi.

Yatırımcılar bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD haziran ayı PCE enflasyon verisini yakından takip edecek. Verinin, Fed'in sonraki faiz adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Jeopolitik cephede ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklaması, Orta Doğu'daki gerilimi artırdı. Buna karşın petrol tankerlerinin sevkiyatını sürdürmesi nedeniyle petrol fiyatları önceki yükselişlerinin bir kısmını geri verdi.

TD Securities analistleri ise petrol fiyatları üzerindeki baskının devam etmesi halinde altındaki yükselişin kalıcı olmayabileceğini, ons altının yeniden 3.900 dolar seviyelerine gerileyebileceğini değerlendirdi.

30 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.062,58 dolar 4.063,31 dolar Gram Altın 6.179,43 TL 6.180,27 TL Çeyrek Altın 9.887,09 TL 10.104,74 TL Yarım Altın 19.711,09 TL 20.208,60 TL Tam Altın 39.999,00 TL 40.295,00 TL Cumhuriyet Altını 39.548,36 TL 40.295,36 TL Ata Altın 40.226,49 TL 41.242,56 TL Gremse Altın 99.520,00 TL 100.459,00 TL 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.595,63 TL 5.795,87 TL 14 Ayar Bilezik (Gram) 3.354,70 TL 4.521,61 TL

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 artışla 57,86 dolar, paladyum yüzde 1,5 yükselişle 1.264,49 dolar olurken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.602,34 dolar seviyesinde güne başladı.