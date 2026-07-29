Dijital kıymetli maden yatırımlarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiziki karşılığı bulunan dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için yeni kuralları belirledi.

29 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğle birlikte, dijital altın ve diğer dijital kıymetli madenlerin borsada işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü zorunlu hale geldi.

DİJİTAL KIYMETLİ MADENLERDE BAKANLIK ONAYI ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, Darphane veya Borsa İstanbul nezdinde fiziki olarak saklanan işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital varlığa dönüştürülerek borsada işlem görebilmesi için Bakanlığın onayı alınacak.

Böylece dijital kıymetli maden piyasasında ihraç ve işlem süreçleri daha sıkı denetime tabi tutulacak.

KRİPTO VARLIK SAYILMAYACAK

Tebliğde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise hukuki statüye ilişkin oldu.

Dağıtık defter teknolojisi üzerinden borsa üyeleri arasında transfer edilebilen dijital kıymetli madenler, sermaye piyasası aracı veya kripto varlık olarak değerlendirilmeyecek. Uygulama ve kayıt esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü doğrultusunda Borsa İstanbul tarafından belirlenecek.

RAFİNERİLERE 1 AYLIK SÜRE

Düzenleme kapsamında, Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne (KMTS) geçiş süreci de netleştirildi.

Başvuru süreci devam eden ve kapsamda yer alan rafinerilerin, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde Darphane'ye başvuru yapması gerekecek. Darphane onayının ardından daha önce üretilmiş ancak satılmamış standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin de bir ay içerisinde KMTS'ye kaydedilmesi zorunlu olacak.

Ayrıca daha önce dijital kıymetli madene dönüştürülmüş varlıkların Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edebilmesi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü aranacak.