Bank of America (BofA), petrol fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon görünümünü yeniden değiştirebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre enerji fiyatlarında kalıcı yükseliş yaşanması halinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankası faiz politikalarında daha sıkı bir duruş sergilemek zorunda kalabilir.

Raporda, jeopolitik riskler ve küresel deniz taşımacılığında yaşanan aksamaların petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam edebileceği ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELTEBİLİR

BofA analizine göre son yıllarda enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmesi nedeniyle merkez bankaları artık enerji fiyatlarındaki artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha yakından takip ediyor.

Banka, petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş yaşanmasının enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceğini ve bunun para politikası üzerinde belirleyici olacağını değerlendirdi.

FED İÇİN KRİTİK FAİZ SÜRECİ

BofA'nın temel senaryosuna göre Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor.

Ancak son dönemde WTI tipi ham petrol fiyatındaki yaklaşık yüzde 10'luk yükseliş, faiz kararına ilişkin belirsizliği artıran önemli gelişmeler arasında gösterildi.

Banka, piyasalarda temmuz ayında sınırlı bir faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını belirtirken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi destekleme arasında hassas bir denge kurmak zorunda kalacağını ifade etti.

BofA ayrıca eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık üç faiz artırımı beklentisini korudu.

ECB VE BOE İÇİN DE ENERJİ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Rapora göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), son toplantısında faizleri değiştirmedi. Ancak BofA, enerji fiyatlarının yeniden hız kazanması halinde yıl içinde ilave bir faiz artışının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Banka, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakmasını beklerken, enerji maliyetlerinde kalıcı yükseliş yaşanmasının daha sıkı para politikasını gerekli kılabileceğini belirtti.

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR

BofA'ya göre Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) da bir sonraki toplantıda faizleri değiştirmesi beklenmiyor.

Bununla birlikte yükselen enerji maliyetleri, muson sezonuna ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki faiz görünümü, Banka'nın önündeki temel riskler arasında yer alıyor.

PETROL FİYATLARI MERKEZ BANKALARININ GÜNDEMİNDE

Analistler, petrol fiyatlarının seyri, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki dönemde Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikası kararlarında belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.