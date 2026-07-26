Borsa İstanbul'un savunma sanayi şirketlerinden Aselsan (ASELS) hisselerinde 20-24 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık verilere göre Bank of America, 6,36 milyon lotluk alımla en fazla net alım yapan kurum olurken, ilk 5 aracı kurumun toplam işlemleri hissede 4,04 milyon lot net alıma işaret etti.

İlk 5 aracı kurumun toplam alımı 12.852.516 lot, toplam satışı ise 8.811.117 lot olarak gerçekleşti. Böylece haftalık bazda 4.041.399 lot net alım oluştu.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay (%) Bank of America 6.362.679 44,80 Ak Yatırım 3.822.890 26,92 Global Menkul 1.233.498 8,69 Gedik Yatırım 968.802 6,82 TEB Yatırım 464.647 3,27

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay (%) Yapı Kredi Yatırım 2.534.698 17,85 HSBC 2.103.441 14,81 İş Yatırım 1.543.810 10,87 Garanti BBVA Yatırım 1.494.532 10,52 Ziraat Yatırım 1.134.636 7,99

GÖZLER YENİ HAFTANIN TAKAS VERİLERİNDE

20-24 Temmuz haftasında ASELS hissesinde net alım öne çıkarken, yatırımcılar yeni haftada büyük aracı kurumların pozisyonlarında yaşanacak değişimleri yakından izleyecek. Özellikle Bank of America başta olmak üzere kurumsal yatırımcı hareketleri, hissede takip edilen önemli göstergeler arasında yer alıyor.

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