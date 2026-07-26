HSBC'nin 20-24 Temmuz haftasında en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. SASA ve TUPRS alım tarafında öne çıkarken, ASELS ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, HSBC'nin 20-24 Temmuz 2026 haftasında en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Haftalık verilere göre kurum, alım tarafında SASA ve Tüpraş hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise ASELS ilk sırada yer aldı.
Hafta genelinde HSBC'nin net işlem hacmi 821,1 milyon TL satış yönünde gerçekleşti.
HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
20-24 Temmuz haftasında HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
|Hisse
|Net hacim (TL)
|Pay (%)
|SASA
|1.154.691.107
|32,87
|TUPRS
|1.120.365.131
|31,89
|ASTOR
|242.902.918
|6,91
|KCHOL
|199.130.454
|5,67
|SOKM
|153.492.603
|4,37
HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
20-24 Temmuz haftasında HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oluştu:
|Hisse
|Net hacim (TL)
|Pay (%)
|ASELS
|770.655.765
|17,78
|BIMAS
|498.370.145
|11,50
|AKBNK
|363.200.371
|8,38
|KRDMD
|357.034.984
|8,24
|GARAN
|343.019.971
|7,91
YATIRIMCILAR HSBC VERİLERİNİ YAKINDAN İZLİYOR
Yabancı yatırımcı işlemlerine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alan aracı kurum dağılımları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle HSBC gibi yabancı yatırımcı ağırlıklı kurumların işlem yaptığı hisseler, yeni haftada da piyasaların odağında yer alacak.
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