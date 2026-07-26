Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, HSBC'nin 20-24 Temmuz 2026 haftasında en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Haftalık verilere göre kurum, alım tarafında SASA ve Tüpraş hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise ASELS ilk sırada yer aldı.

Hafta genelinde HSBC'nin net işlem hacmi 821,1 milyon TL satış yönünde gerçekleşti.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

20-24 Temmuz haftasında HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Net hacim (TL) Pay (%) SASA 1.154.691.107 32,87 TUPRS 1.120.365.131 31,89 ASTOR 242.902.918 6,91 KCHOL 199.130.454 5,67 SOKM 153.492.603 4,37

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

20-24 Temmuz haftasında HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oluştu:

Hisse Net hacim (TL) Pay (%) ASELS 770.655.765 17,78 BIMAS 498.370.145 11,50 AKBNK 363.200.371 8,38 KRDMD 357.034.984 8,24 GARAN 343.019.971 7,91

YATIRIMCILAR HSBC VERİLERİNİ YAKINDAN İZLİYOR

Yabancı yatırımcı işlemlerine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alan aracı kurum dağılımları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle HSBC gibi yabancı yatırımcı ağırlıklı kurumların işlem yaptığı hisseler, yeni haftada da piyasaların odağında yer alacak.

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