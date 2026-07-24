Savunma sanayi devi ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını yayımladı.

2020’li yıllarda yatırımcılarına iki kez yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı sunan ASELSAN'ın, açıklanan son veriler ışığında sermaye yapısındaki son durum ve çeyreksel performansı netleşti.

ASELSAN 2026/1Ç FİNANSAL PERFORMANSI

Şirketin 2026’nın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve net dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış kaydedildi:

• Satış Gelirleri: Geçen yılın ilk çeyreğindeki 29,8 milyar TL seviyesinden 34,3 milyar TL’ye yükseldi.

• Net Dönem Kârı: yüzde 86’lık güçlü bir artışla 2,97 milyar TL'den 5,54 milyar TL’ye çıktı.

• FAVÖK: 6,73 milyar TL'den 8,63 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Toplam Varlıklar: 2025 sonundaki 474,9 milyar TL düzeyinden 485 milyar TL’ye taşındı.

BEDELSİZ POTANSİYELİ YÜZDE 6.063’E YÜKSELDİ

Şirketin ödenmiş sermayesi 4,56 milyar TL seviyesinde bulunurken, 1Ç26 bilançosu itibarıyla toplam özkaynakları 281,07 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklardaki bu büyüme paralelinde hesaplanan bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli de yüzde 6.063 olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOT

Bir şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelinin yüksek olması, doğrudan bir bedelsiz kararı alınacağı anlamına gelmez.

Bedelsiz potansiyeli; şirketin olası bir karar durumunda mevcut özkaynaklarıyla sermayesini teorik olarak en fazla ne kadar artırabileceğini gösterir. Karar alınması halinde mevcut hissedarlara ilave bir bedel ödemeksizin yeni paylar dağıtılır.

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