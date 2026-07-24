Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği hisseler arasında Doğuş Otomotiv ilk sırada yer aldı. Bölünmüş temettü verimine göre hazırlanan listede otomotiv, çimento, gayrimenkul ve yatırım şirketleri öne çıktı.

Temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği ileriye dönük temettü verimi sıralaması güncellendi. Yüksek temettüler istikrarlı bir kazanç kaynağı anlamına gelebilir. Aşağıdaki Türk şirketleri, ileriye dönük temettü verimine göre piyasada en yüksek temettü verimine sahip hisseler arasında yer alıyor.

İşte Borsa İstanbul'da bölünmüş temettü verimi en yüksek 10 hisse:

Sıra Hisse Bölünmüş Temettü Verimi Fiyat Piyasa Değeri 1 DOAS (Doğuş Otomotiv) %16,14 185,5 TL 36,81 milyar TL 2 MACKO (Mackolik İnternet Hizmetleri) %13,73 32,80 TL 3,28 milyar TL 3 FROTO (Ford Otomotiv) %12,20 79,00 TL 278,62 milyar TL 4 SRVGY (Servet GYO) %11,79 2,59 TL 8,48 milyar TL 5 AFYON (Afyon Çimento) %11,70 12,74 TL 5,13 milyar TL 6 HLGYO (Halk GYO) %11,44 4,91 TL 18,88 milyar TL 7 NUHCM (Nuh Çimento) %10,27 218,8 TL 32,90 milyar TL 8 OYYAT (OYAK Yatırım Menkul Değerler) %10,04 37,68 TL 11,28 milyar TL 9 AVPGY (Avrupakent GYO) %9,44 52,80 TL 21,06 milyar TL 10 BRYAT (Borusan Yatırım) %9,20 1.812 TL 49,59 milyar TL

Kaynak: TradingView

TEMETTÜ YATIRIMCILARININ ODAĞINDA

Temettü verimi, şirketlerin dağıttıkları nakit temettünün hisse fiyatına oranını gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor. Yüksek temettü verimine sahip şirketler, düzenli nakit akışı hedefleyen yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Bununla birlikte uzmanlar, yatırım kararlarının yalnızca temettü verimine göre verilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Şirketlerin kârlılık yapısı, temettü sürdürülebilirliği, nakit akışı ve büyüme potansiyeli de uzun vadeli yatırım açısından değerlendirilmesi gereken temel unsurlar arasında bulunuyor.

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