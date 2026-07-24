Aracı kurumların Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Son olarak İş Yatırım, şirketin ABD'de yeni bir şirket kurma kararını değerlendirerek hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini paylaştı.

İş Yatırım, yayımladığı değerlendirme notunda Kocaer Çelik'in ABD'de hâkim ortak olacağı, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek yeni bir şirket kurulmasına karar vermesini pozitif bir gelişme olarak nitelendirdi.

HEDEF FİYAT 18,83 TL

İş Yatırım, KCAER hissesi için 18,83 TL hedef fiyatını korurken, tavsiyesini "al" olarak sürdürdü.

Buna göre, son kapanış fiyatı 14,94 TL olan KCAER hissesi için yaklaşık yüzde 26,03 prim potansiyeli öngörüldü.

Aracı Kurum İş Yatırım Hedef Fiyat 18,83 TL Son Fiyat 14,94 TL Tavsiye Al Prim Potansiyeli %26,03 Açıklanma Tarihi 24 Temmuz 2026

KCAER hisseleri yazım sırasında yüzde 2,86’lık yükselişle 15.12 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 10,81 kazandırdı.

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