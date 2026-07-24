Borsa İstanbul'da işlem gören CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CASA) hisseleri günü yüzde 10 yükselişle tavan fiyattan tamamladı. Hisse, 79,75 TL seviyesine ulaşırken, haftalık bazda ise yüzde 9,25 değer kazandı.

Gün boyunca hissede alım tarafında öne çıkan aracı kurumlar dikkat çekti.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

CASA hissesinde en fazla net alım gerçekleştiren aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Halk Yatırım: 9.093 lot

A1 Capital: 4.382 lot

Garanti BBVA Yatırım: 2.603 lot

Ziraat Yatırım: 2.481 lot

İnfo Yatırım: 929 lot

İlk beş aracı kurumun toplam net alımı 19 bin 488 lot olurken, işlemlerin net maliyeti yaklaşık 79,68 TL seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise şu kurumlar öne çıktı:

Yapı Kredi Yatırım: 5.226 lot

Marbaş Menkul: 5.000 lot

Vakıf Yatırım: 4.337 lot

İş Yatırım: 1.406 lot

OYAK Yatırım: 749 lot

İlk beş aracı kurumun toplam net satışı 16 bin 718 lot olarak kaydedildi.

Böylece CASA hissesinde alım tarafı satış tarafına göre daha güçlü kalırken, hissede gün sonunda 2 bin 770 lot net alım gerçekleşti. Bu görünüm, tavan fiyatla kapanan hissede yatırımcı ilgisinin gün boyunca sürdüğüne işaret etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.