24 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle dev bankanın, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) sermayesindeki dolaylı pay oranının yasal eşik olan yüzde 5 sınırını aştığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre alım işlemi, Bank of America Corporation’ın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

İşlemin öne çıkan rakamsal detayları şu şekilde:

• İşlem Gören Hisse: Manas Enerji Yönetimi A.Ş. (MANAS)

• İşlem Fiyat Aralığı: 33,09 TL – 34,03 TL

• Toplam Alış Miktarı: 3.053.966 nominal tutarlı pay

• Toplam Satış Miktarı: 1.825.602 nominal tutarlı pay

• Net Alınan Pay: 1.228.364 adet

ORTAKLIK PAYI YÜZDE 5,254'E YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen net 1.228.364 adetlik alımın ardından Bank of America'nın, iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla Manas Enerji sermayesindeki dolaylı sahip olduğu paylar ve oy haklarının oranı 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 5,254 seviyesine ulaştı.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, bir şirketteki oy haklarının veya payların yüzde 5 sınırını aşması halinde KAP üzerinden kamuoyuna açıklanması zorunluluğu bulunuyor.

Küresel ölçekteki bu büyük hamlenin, Borsa İstanbul'daki enerji sektörüne ve MANAS paylarındaki likiditeye yansımaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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