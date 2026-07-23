Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda hareket eden Borsa İstanbul yönetimince yapılan açıklamada; Barem Ambalaj (BARMA), Şekerbank (SKBNK) ve Kuyas Yatırım (KUYAS) paylarına yönelik geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Açıklanan kararla birlikte söz konusu hisselerde spekülatif işlemlerin ve yüksek oynaklığın engellenmesi hedefleniyor.

Kamuoyuna duyurulan tedbirlerin detayları şu şekilde:

• Kısıtlama Getirilen Hisseler: BARMA.E, SKBNK.E ve KUYAS.E

• Uygulanacak Tedbir: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

• Uygulama Başlangıcı: 24 Temmuz 2026 (Seans başı)

• Bitiş Tarihi: 21 Ağustos 2026 (Seans sonu)

Karar uyarınca yatırımcılar, belirtilen tarih aralığında bu üç hisse senedinde yalnızca ellerindeki mevcut nakit veya hisse bakiyeleri kadar işlem gerçekleştirebilecek.

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