Bugün talep toplama işlemleri son eren Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ALBTN) halka arz sonuçları açıklandı.
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN), 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecini tamamladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların hesaplarına geçen lot miktarları da netleşti.
Halka arz işlemleri "borsada satış" ve "tamamen eşit dağıtım" yöntemiyle yürütüldü. Bu doğrultuda 23 Temmuz 2026 Perşembe günü seans kapanışının ardından dağıtılan hisseler katılımcıların portföylerine aktarıldı.
Öne çıkan sonuç detayları şu şekilde:
• Dağıtılan Lot Miktarı: Halka arza başvuran yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun talep ettiği hisse miktarının tamamını alabildiği kaydedildi.
• Borsada İşlem Tarihi: Şirket paylarının önümüzdeki hafta itibarıyla Borsa İstanbul'da (ALBTN koduyla) işlem görmeye başlaması öngörülüyor.
Halka arza katılan toplam yatırımcı sayısı ve toplam talep tutarı gibi kurumsal detay verilerin kısa süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.