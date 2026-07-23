Metgün Enerji payları, 28 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Metgün Enerji'nin halka arz sonrası işlem şartları şu şekilde netleşti:

• İşlem Başlangıç Tarihi: 28 Temmuz 2026

• İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

• Baz Fiyat: 20,00 TL

• Borsa Kodu: METEN

• İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem Yöntemi

• Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

ŞİRKETİN SERMAYE VE HALKA ARZ YAPISI

Şirketin sermayesini temsil eden 635.000.000 TL nominal değerli paylar Kotasyon Yönergesi hükümleri kapsamında kota alınırken, halka arz edilen 135.579.000 TL nominal değerli paylar borsada alım-satıma konu edilecek.

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