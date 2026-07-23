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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü düşüşle tamamladı.

Bir önceki gün kapanışını 6 milyon 238 bin lira seviyesinden gerçekleştiren standart altının kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 0,8 değer kaybederek 6 milyon 185 bin liraya geriledi.

Gün içinde volatil bir seyir izleyen altın piyasasında standart altının kilogramı en düşük 6 milyon 185 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 255 bin lira seviyelerinden işlem gördü.

Piyasadaki işlem hareketliliğine dair öne çıkan rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 797,72 kilogram
• Altın İşlem Hacmi: 4 milyar 935 milyon 898 bin 492,53 TL
• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 4 milyar 962 milyon 322 bin 109,75 TL

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Altının kilogram fiyatı düşüşe geçti, Görsel 1

PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar ise sırasıyla şu şekilde listede yer aldı:

• NMGlobal Kıymetli Madenler
• Uğuras Kıymetli Madenler
• Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler
• Şura Kıymetli Madenler
• Yapı ve Kredi Bankası

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.147,48 6.148,20 % -1.95 23:18
Ons Altın / TL 191.236,96 191.315,93 % -1.92 23:33
Ons Altın / USD 4.049,40 4.050,00 % -1.95 23:33
Çeyrek Altın 9.835,97 10.052,30 % -1.95 23:18
Yarım Altın 19.610,47 20.104,60 % -1.95 23:18
Ziynet Altın 39.343,89 40.086,24 % -1.95 23:18
Cumhuriyet Altını 40.841,00 41.448,00 % -1.99 16:41
Tüm Altın Fiyatları

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