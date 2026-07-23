Bir önceki gün kapanışını 6 milyon 238 bin lira seviyesinden gerçekleştiren standart altının kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 0,8 değer kaybederek 6 milyon 185 bin liraya geriledi.

Gün içinde volatil bir seyir izleyen altın piyasasında standart altının kilogramı en düşük 6 milyon 185 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 255 bin lira seviyelerinden işlem gördü.

Piyasadaki işlem hareketliliğine dair öne çıkan rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 797,72 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 4 milyar 935 milyon 898 bin 492,53 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 4 milyar 962 milyon 322 bin 109,75 TL

PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar ise sırasıyla şu şekilde listede yer aldı:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler

• Şura Kıymetli Madenler

• Yapı ve Kredi Bankası