Jeopolitik gerilimler, faiz politikaları ve enflasyonist baskıların gölgesinde merkez bankaları, rezerv portföylerini çeşitlendirmek amacıyla altına olan taleplerini tarihi seviyelere taşıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin anket sonuçlarına göre, küresel rezerv yöneticilerinin yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içerisinde kendi kurumlarının altın rezervlerini artırmayı planladığını bildirdi. Bu oran, araştırmanın yapılmaya başlandığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı.

Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 89'u önümüzdeki bir yıllık süreçte küresel bazda altın rezervlerinin artış trendini sürdüreceğini öngörüyor.

Halihazırda bünyesinde altın rezervi bulunduran merkez bankalarının oranı ise geçen yılki yüzde 81 seviyesinden yüzde 93'e yükselmiş durumda.

DOLAR KAN KAYBEDİYOR, ALTININ PAYI ARTIYOR

Uzun vadeli projeksiyonlarda ABD dolarının küresel rezervlerdeki hakimiyetine ilişkin beklentilerin zayıfladığı görülüyor:

• Doların Ağırlığı Düşecek: Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki 5 yıllık süreçte ABD dolarının küresel rezervler içerisindeki payının bugünkü seviyelerin altına gerileyeceğini tahmin ediyor.

• Altının Payı Yükselecek: Araştırmaya katılanların yüzde 84'ü ise önümüzdeki 5 yılda altının küresel rezervlerdeki payının kayda değer oranda artacağını düşünüyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTINA SIĞINIYOR?

Küresel ortamın giderek daha öngörülemez hale gelmesi, altını stratejik bir rezerv varlığı olarak ön plana çıkarıyor. Araştırma detaylarına ve Dünya Altın Konseyi Yetkilisi Shaokai Fan’ın değerlendirmelerine göre altını cazip kılan temel etkenler şunlar:

• Güvenli Liman Niteligi: Kriz dönemlerinde risklerden korunma sağlaması.

• Sıfır Temerrüt Riski ve Yüksek Likidite: Güvenilir bir değer saklama aracı olması.

• Jeopolitik Koruma: Özellikle gelişmekte olan ülkeler için jeopolitik ve enflasyonist risklere karşı güçlü bir kalkan oluşturması.

Ayrıca merkez bankaları risk yönetimi kapsamında saklama merkezlerini de çeşitlendiriyor.

Yurt dışında en çok İngiltere Merkez Bankası tercih edilirken, ülkeler eş zamanlı olarak yurt içindeki depolama kapasitelerini de büyütüyor.

SON 4 YILIN BİLANÇOSU: YILLIK 1000 TONUN ÜZERİNDE ALIM

Shaokai Fan, merkez bankalarının son 4 yılda toplu olarak yıllık ortalama 1000 tonun üzerinde altın satın aldığını belirterek, bu ivmenin önceki 10 yılın ortalama alım hızının oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Fan, doların payındaki düşüş beklentisinin altının doğrudan doların yerini alacağı anlamına gelmediğini, asıl amacın varlıkları daha geniş bir yelpazede çeşitlendirmek olduğunu ifade etti.

PİYASALARDAKİ ANLIK DURUM

Mart ayından beri düşen altın fiyatları için merkez bankalarının alımları güçlü destek oluşturmuştu.

Merkez bankalarının uzun vadeli güçlü alım stratejilerine karşın, ons altın fiyatlarında kısa vadeli teknik kâr satışları ve dalgalanmalar gözlemleniyor.

23 Temmuz Perşembe günü saat 11.38 verilerine göre piyasa verilerine göre:

• Güncel Fiyat: Ons altın, günlük bazda yüzde 0,94 kayıpla 4.091,48 dolar seviyesinden işlem görüyor (Günün düşüş miktarı -38,90 dolar).

• Gün İçi Seviyeler: Açılışını 4.126,52 dolardan yapan ons altın, gün içerisinde en yüksek 4.141,04 ve en düşük 4.088,77 dolar seviyelerini test etti.

• Teknik Görünüm: Nisan ayındaki 5.200 dolar seviyelerine yakın zirve hareketinin ardından kademeli bir düzeltme sürecine giren grafik, temmuz ayı itibarıyla 4.000 - 4.200 dolar bandında dip arayışı ve taban oluşumu çabasını sürdürüyor.

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