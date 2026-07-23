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Borsa İstanbul'da işlem gören madencilik şirketlerinden Türk Altın İşletmeleri için Ünlü & Co, beklenti raporunu paylaştı. TRALT hisselerine yeni değerlendirme geldi.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) için aracı kurumların model portföy ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

Ünlü & Co raporunda, şirket hisseleri için iyimser bir tablo çizilerek yatırımcılara "AL" tavsiyesinde bulunuldu.

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YÜZDE 38’E YAKIN PRİM POTANSİYELİ

Ünlü & Co’nun paylaştığı verilere göre, TRALT hisselerinin önümüzdeki 12 aylık dönemde ulaşması beklenen fiyat seviyesi ve prim potansiyeli şu şekilde detaylandırıldı:

• Hedef Fiyat: 71,40 TL
• Mevcut Fiyat (TRALT): 51,75 TL
• Prim Potansiyeli: Yüzde 37,97
• Tavsiye: AL
• Açıklanma Tarihi: 23 Temmuz 2026

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Son kapanışını 51,75 TL seviyesinden gerçekleştiren TRALT hisseleri, açıklanan 71,40 TL'lik hedef fiyat doğrultusunda yüzde 37,97 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum, küresel ve yerel altın piyasasındaki dinamikleri ve şirketin temel göstergelerini göz önüne alarak hisse için pozitif duruşunu korudu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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