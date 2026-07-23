Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) için aracı kurumların model portföy ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

Ünlü & Co raporunda, şirket hisseleri için iyimser bir tablo çizilerek yatırımcılara "AL" tavsiyesinde bulunuldu.

YÜZDE 38’E YAKIN PRİM POTANSİYELİ

Ünlü & Co’nun paylaştığı verilere göre, TRALT hisselerinin önümüzdeki 12 aylık dönemde ulaşması beklenen fiyat seviyesi ve prim potansiyeli şu şekilde detaylandırıldı:

• Hedef Fiyat: 71,40 TL

• Mevcut Fiyat (TRALT): 51,75 TL

• Prim Potansiyeli: Yüzde 37,97

• Tavsiye: AL

• Açıklanma Tarihi: 23 Temmuz 2026

Son kapanışını 51,75 TL seviyesinden gerçekleştiren TRALT hisseleri, açıklanan 71,40 TL'lik hedef fiyat doğrultusunda yüzde 37,97 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum, küresel ve yerel altın piyasasındaki dinamikleri ve şirketin temel göstergelerini göz önüne alarak hisse için pozitif duruşunu korudu.

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