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Tera Yatırım, teknik göstergelere göre aşırı satım bölgesinde bulunan ve alım sinyali veren BIST 100 hisselerini açıkladı. İşte Stochastic, RSI, MFI ve MACD göstergelerinde öne çıkan hisseler.

Tera Yatırım 23 Temmuz günlük bülteninde, teknik göstergelere göre aşırı satım bölgesinde bulunan, alım sinyali üreten ve pozitife dönen BIST 100 hisselerini paylaştı. Raporda Stochastic, RSI, MFI ve MACD göstergelerine göre öne çıkan hisseler yatırımcıların dikkatini çekti.

STOCHASTIC GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

TRALT
AKBNK
YKBNK
ISCTR
DSTKF
GARAN
EKGYO
HALKB
ENERY
TRENJ

RSI GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIMDAKİ HİSSELER

DSTKF
HALKB
BERA

MFI GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIMDAKİ HİSSELER

AKBNK
YKBNK
HALKB
BERA

STOCHASTIC GÖSTERGESİNE GÖRE ALIM SİNYALİ VEREN HİSSELER

AKBNK
YKBNK
HALKB
TRENJ
ARCLK

RSI GÖSTERGESİNE GÖRE POZİTİFE DÖNEN HİSSELER

YKBNK
KUYAS

MACD GÖSTERGESİNE GÖRE ALIM SİNYALİ VEREN HİSSE

EUREN

Borsa İstanbul da alım sinyali veren hisseler, Görsel 1

TEKNİK GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

Teknik analizde kullanılan göstergeler, hisselerdeki olası alım ve satım fırsatlarını belirlemek amacıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Stochastic: Hissenin kısa vadede aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösteren momentum göstergesidir. Aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü çıkış, alım sinyali olarak değerlendirilebilir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

MFI (Para Akışı Endeksi): Fiyat ile işlem hacmini birlikte değerlendirerek piyasaya giren ve çıkan para akışını analiz eder. Düşük seviyeler aşırı satıma, yüksek seviyeler ise aşırı alıma işaret edebilir.

MACD (Hareketli Ortalamalar Yakınsama-Iraksama): Trendin yönü ile momentumunu ölçen teknik göstergelerden biridir. Alım sinyali, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle oluşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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