Tera Yatırım 23 Temmuz günlük bülteninde, teknik göstergelere göre aşırı satım bölgesinde bulunan, alım sinyali üreten ve pozitife dönen BIST 100 hisselerini paylaştı. Raporda Stochastic, RSI, MFI ve MACD göstergelerine göre öne çıkan hisseler yatırımcıların dikkatini çekti.

STOCHASTIC GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

TRALT

AKBNK

YKBNK

ISCTR

DSTKF

GARAN

EKGYO

HALKB

ENERY

TRENJ

RSI GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIMDAKİ HİSSELER

DSTKF

HALKB

BERA

MFI GÖSTERGESİNE GÖRE AŞIRI SATIMDAKİ HİSSELER

AKBNK

YKBNK

HALKB

BERA

STOCHASTIC GÖSTERGESİNE GÖRE ALIM SİNYALİ VEREN HİSSELER

AKBNK

YKBNK

HALKB

TRENJ

ARCLK

RSI GÖSTERGESİNE GÖRE POZİTİFE DÖNEN HİSSELER

YKBNK

KUYAS

MACD GÖSTERGESİNE GÖRE ALIM SİNYALİ VEREN HİSSE

EUREN

TEKNİK GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

Teknik analizde kullanılan göstergeler, hisselerdeki olası alım ve satım fırsatlarını belirlemek amacıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Stochastic: Hissenin kısa vadede aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösteren momentum göstergesidir. Aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü çıkış, alım sinyali olarak değerlendirilebilir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

MFI (Para Akışı Endeksi): Fiyat ile işlem hacmini birlikte değerlendirerek piyasaya giren ve çıkan para akışını analiz eder. Düşük seviyeler aşırı satıma, yüksek seviyeler ise aşırı alıma işaret edebilir.

MACD (Hareketli Ortalamalar Yakınsama-Iraksama): Trendin yönü ile momentumunu ölçen teknik göstergelerden biridir. Alım sinyali, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle oluşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.