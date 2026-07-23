Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında karşılıklı sert açıklamalar risk iştahını baskılarken, yurt içinde ise yatırımcıların odağında bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile yarın yayımlanacak Moody's Türkiye değerlendirmesi de piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın henüz anlaşmaya hazır olmadığını ancak yakın zamanda müzakerelere başlayacağını düşündüğünü söyledi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası saldırılarına karşılık Tahran'daki köprüler ve elektrik santralleri dahil olmak üzere kritik altyapının hedef alınabileceğini ifade etti.

İran cephesinden ise peş peşe sert açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına destek veren tüm tarafların meşru hedef sayılacağını belirtirken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da İran petrol satamazsa bölgede hiçbir ülkenin petrol satamayacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları da olası bir saldırıya karşı ABD çıkarlarına bağlı tesislerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da küresel piyasaların yönü açısından yakından izlenecek. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesini 24 Temmuz'da yayımlaması bekleniyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a ilettiği 22 Temmuz 2026 tarihli önemli açıklamalar şu şekilde:

Albayrak Hazır Beton – ALBTN.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.

Masfen Enerji – MASFN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

Kardemir Çelik – KARCL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ANELE & BIGEN & ISVEA – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AKFYE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

AYES – Sıddıka Akıncı tarafından 205.141 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARCLK – Şirketini İstanbul Beylikdüzü'ndeki toplam 176.021 m 2 ve Tuzla’daki toplam 523.196 m 2 taşınmazları kapsamında Şirket ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında Taşınmazların Geliştirilmesine İlişkin Protokol imzalandığı açıklandı.

BARMA – Serkan Korkmaz tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIGEN – Menekşe RES'in Yozgat Sorgun'daki rüzgar santralinin kurulu gücünü 24 MWm'den 48 MWm'ye çıkarma ve lisans tadili başvurusunun TEİAŞ’tan olumlu bağlantı görüşü alınamaması nedeniyle EPDK tarafından uygun bulunmadığı açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Aldridge Mineral tarafından Yozgat’ta gerçekleştirilmesi planlanan Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi kapsamında yürütülen yatırım faaliyetleri kapsamında, Aldridge Mineral ile Metso Finland arasında 25,2 milyon euro tutarında Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DUNYH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

DIRIT – Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 26,88 TL olduğu açıklandı.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli altıncı taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

ENDAE – Ahmet Selim Güven tarafından 350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FZLGY – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı FZL Gayrimenkul’nın devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararına ilişkin SPK başvurusunun yapıldığı açıklandı.

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping’in GSD 5 Limited unvanlı şirket kurduğu açıklandı.

GESAN – Şirketin, 7,1 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

GEREL – Şirket paylarının OTCQX Best Market bünyesinde GERLF işlem kodu ile işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 233 milyon TL tutarındaki portföyün ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GOLDA – Şirketin, 3,0 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ISGSY – Enlila Sağlık’ın Crescenta Biosciences, Inc.'te 24 milyon dolar karşılığında sermaye artırımı yoluyla %50,1 oranında pay sahibi olması kapsamında sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 4,7 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KLSYN – Şirketin, 129,8 milyon TL bedelle iş aldığı açıklandı.

ORCAY – Mustafa Özçelik tarafından 493.627 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı

PEKGY – Şirket bağlı ortaklığı Peker GYO Spain şirketinin unvanının Tera GYO Spain olarak değiştirildiği açıklandı.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 2.600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TTRAK – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

TTRAK – Yıllık planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Erenler fabrikalarında üretime 3 – 15 Ağustos arasında ara verileceği açıklandı.

ZOREN – 141 gün vadeli 75,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN – 400 gün vadeli 108,2 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

ZOREN – Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’nin Tekkehamam II JES Projesi kapsamında açtığı davada, Mahkeme tarafından idari işlemin yürütmesini durdurma kararı verdiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ARMGD – Şirket sermayesinin 264,0 milyon TL’den %1.510 oranında bedelsiz olarak 4,0 milyar TL artışla 4,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

DIRIT – Tahsisli sermaye artırımına karar verildiği açıklandı.

SEKFK – Şirket sermayesi bugün 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,445 TL’ye denk gelmekte.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa şirketlerinin pay alım ve satım işlemlerine ilişkin 22 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimler şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 35,62 – 35,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,90 – 7,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.704 adet pay 70,00 - 7,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 857.542 adet pay 6,05 – 6,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 9,36 – 9,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 21,20 – 22,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS – Cahit Belyen tarafından 32.414.267 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,10’a yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 42,36 – 42,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ONSCM – Bulls Portföy tarafından 75.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.687.183 adet pay 49,84 – 50,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

ARFYE – Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 – Olağan)

FENER – Fenerbahçe Futbol A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağanüstü)

OFSYM – Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)