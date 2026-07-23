Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK), yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanım sürecini bugün itibarıyla başlattı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 100 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak üzere 100 milyon TL artırılarak 200 milyon TL'ye yükseltilecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM SÜRECİ BAŞLADI

Bedelli sermaye artırımı kapsamında toplam 100 milyon TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Mevcut ortakların yüzde 100 oranındaki yeni pay alma hakları, pay başına 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılacak.

Şirket açıklamasına göre rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 23 Temmuz 2026, bitiş tarihi ise 6 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 24 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 27 Temmuz 2026 olacak.

KULLANILMAYAN PAYLAR BORSA İSTANBUL'DA SATIŞA SUNULACAK

Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 2 iş günü süreyle satışa sunulacak.

SEKFK paylarında önceki kapanış fiyatı 9,89 TL olurken, yüzde 100 bedelli sermaye artırımı ve 1,00 TL rüçhan hakkı kullanım fiyatı dikkate alındığında, sermaye artırımı sonrası düzeltilmiş teorik fiyat 5,445 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP'a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde;

Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı: 1,00 TL

Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri: 23 Temmuz–6 Ağustos 2026

Sermaye: 100 milyon TL'den 200 milyon TL'ye

Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 5,445 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)