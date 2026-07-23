Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında İş Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank'ın da bulunduğu 6 büyük Türk bankasına ilişkin kredi notu değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, bankaların kredi notlarını teyit ederken, uzun vadeli mevduat notu görünümlerini de "durağan" olarak korudu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Mevduat Notu: Ba3/NP

Görünüm: Durağan

Moody's, kararın varlık kalitesi ve kârlılıkta beklenen zayıflama ile güçlü sermaye ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Mevduat Notu: Ba2/NP

Kuruluş, TEB'in uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin yabancı para ülke tavanı ile sınırlı olduğunu vurguladı.

VAKIFBANK

Mevduat Notu: Ba3/NP

Bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) b2 seviyesinde korunurken, kredi notlarında değişikliğe gidilmedi.

YAPI KREDİ

Mevduat Notu: Ba3/NP

Bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları Aaa. tr/TR-1 seviyesinde teyit edildi.

DENİZBANK

Yabancı para mevduat notu: Ba2

Yerel para mevduat notu: Ba1

Moody's, yabancı para mevduat notlarının Türkiye'nin yabancı para ülke tavanıyla sınırlandırıldığını yineledi.

ŞEKERBANK

Mevduat Notu: Ba3/NP

Şekerbank'ın ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları ise Aa2.tr/TR-1 seviyesinde korundu.