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Moody's, İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank'ın kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, 6 bankanın uzun vadeli mevduat notu görünümünü de "durağan" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında İş Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank'ın da bulunduğu 6 büyük Türk bankasına ilişkin kredi notu değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, bankaların kredi notlarını teyit ederken, uzun vadeli mevduat notu görünümlerini de "durağan" olarak korudu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Mevduat Notu: Ba3/NP
Görünüm: Durağan

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 1

Moody's, kararın varlık kalitesi ve kârlılıkta beklenen zayıflama ile güçlü sermaye ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Mevduat Notu: Ba2/NP

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 2

Kuruluş, TEB'in uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin yabancı para ülke tavanı ile sınırlı olduğunu vurguladı.

VAKIFBANK

Mevduat Notu: Ba3/NP

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 3

Bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) b2 seviyesinde korunurken, kredi notlarında değişikliğe gidilmedi.

YAPI KREDİ

Mevduat Notu: Ba3/NP

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 4

Bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları Aaa. tr/TR-1 seviyesinde teyit edildi.

DENİZBANK

Yabancı para mevduat notu: Ba2
Yerel para mevduat notu: Ba1

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 5

Moody's, yabancı para mevduat notlarının Türkiye'nin yabancı para ülke tavanıyla sınırlandırıldığını yineledi.

ŞEKERBANK

Mevduat Notu: Ba3/NP

Moody s 6 büyük Türk bankasının kredi notunu açıkladı!, Görsel 6

Şekerbank'ın ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları ise Aa2.tr/TR-1 seviyesinde korundu.

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