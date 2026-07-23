Moody's, İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank'ın kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, 6 bankanın uzun vadeli mevduat notu görünümünü de "durağan" olarak korudu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında İş Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank'ın da bulunduğu 6 büyük Türk bankasına ilişkin kredi notu değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, bankaların kredi notlarını teyit ederken, uzun vadeli mevduat notu görünümlerini de "durağan" olarak korudu.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Mevduat Notu: Ba3/NP
Görünüm: Durağan
Moody's, kararın varlık kalitesi ve kârlılıkta beklenen zayıflama ile güçlü sermaye ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Mevduat Notu: Ba2/NP
Kuruluş, TEB'in uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin yabancı para ülke tavanı ile sınırlı olduğunu vurguladı.
VAKIFBANK
Mevduat Notu: Ba3/NP
Bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) b2 seviyesinde korunurken, kredi notlarında değişikliğe gidilmedi.
YAPI KREDİ
Mevduat Notu: Ba3/NP
Bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları Aaa. tr/TR-1 seviyesinde teyit edildi.
DENİZBANK
Yabancı para mevduat notu: Ba2
Yerel para mevduat notu: Ba1
Moody's, yabancı para mevduat notlarının Türkiye'nin yabancı para ülke tavanıyla sınırlandırıldığını yineledi.
ŞEKERBANK
Mevduat Notu: Ba3/NP
Şekerbank'ın ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları ise Aa2.tr/TR-1 seviyesinde korundu.