2026 yılının ilk çeyrek finansallarına göre BIST 100 şirketlerinin net yabancı para pozisyonları belli oldu. Açıklanan verilere göre Garanti BBVA, 38,120 milyon TL ile en yüksek döviz fazlasına sahip şirket olurken, ENKA İnşaat ve Şişecam listenin üst sıralarında yer aldı.

EN YÜKSEK DÖVİZ FAZLASINA SAHİP 10 HİSSE

2026/03 bilanço dönemine göre en yüksek net yabancı para fazlasına sahip şirketler şöyle sıralandı;

Sıra Hisse Net döviz fazlası 1 GARAN 38,120 milyon TL 2 ENKAI 31,450 milyon TL 3 SISE 20,753 milyon TL 4 ASELS 18,272 milyon TL 5 HALKB 16,601 milyon TL 6 ENJSA 13,745 milyon TL 7 DOHOL 8,934 milyon TL 8 TOASO 8,144 milyon TL 9 KCHOL 7,072 milyon TL 10 YKBNK 6,977 milyon TL

DÖVİZ FAZLASI NE ANLAMA GELİYOR?

Net döviz fazlası, şirketlerin yabancı para varlıklarının döviz cinsinden yükümlülüklerinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu durum, döviz kurundaki hareketlerin şirket finansalları üzerindeki etkisi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

KUR YÜKSELİRSE NE OLUR?

Döviz kurlarındaki yükseliş, net döviz fazlası taşıyan şirketler için kur farkı geliri oluşturabilir. Buna karşılık döviz açığı bulunan şirketlerde kur artışları finansallar üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

Ancak uzmanlar, döviz fazlasının tek başına olumlu bir gösterge olmadığını vurguluyor.

KUR DÜŞÜŞÜ DE RİSK OLUŞTURABİLİR

Net döviz fazlası bulunan şirketler için kurdaki gerileme bu kez kur farkı gideri oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle döviz fazlası da kendi içinde risk taşıyan bir bilanço kalemi olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ FAZLASININ KAYNAĞI ÖNEMLİ

Analistlere göre yatırımcıların yalnızca net döviz pozisyonuna değil, bu pozisyonun hangi faaliyetlerden kaynaklandığına da dikkat etmesi gerekiyor.

İhracat gelirleri, güçlü nakit üretimi veya operasyonel faaliyetlerden oluşan döviz fazlası ile dönemsel finansal işlemlerden kaynaklanan döviz pozisyonları aynı şekilde değerlendirilmiyor.

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