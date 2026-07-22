Borsa İstanbul'da işlem gören Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA), yurt dışında yerleşik müşterileriyle toplam 3.044.819,32 ABD doları tutarında makarna satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Şirket, söz konusu anlaşmaların ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasını beklerken, hissede sabah saatlerinde satış baskısı yaşandığı görülüyor.

3 MİLYON DOLARI AŞAN İHRACAT ANLAŞMASI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşmeler makarna ürünlerinin yurt dışına satışını kapsıyor.

Toplam 3.044.819,32 ABD doları tutarındaki satışların, sözleşmelerde belirlenen teslim programına uygun şekilde önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirileceği ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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Şirket, söz konusu satışların ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

HİSSEDE SATIŞ BASKISI

Saat 10.54 itibarıyla GOLDA payları yüzde 7,67 düşüşle 16,37 TL seviyesinde işlem görürken, hissedeki işlem hacmi 1,79 milyar TL'ye yaklaştı.

Şirket hisselerinde gün içindeki fiyat hareketi yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ihracat anlaşmasının finansallara etkisinin ise teslimatların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde görülmesi bekleniyor.

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