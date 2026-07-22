Menkul kıymet tedbir listesine göre söz konusu hisseler, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeniden tedbirsiz (normal) statüde işlem görmeye başlayacak.

Uygulanan kısıtlama süreleri 21 Temmuz 2026 seans sonu itibarıyla tamamlanan şirketler; E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) oldu.

TEDBİRİ SONA EREN HİSSELER VE DETAYLARI

Güne kısıtlamaları kalkmış olarak başlayacak olan hisseler ve üzerlerinden kalkan tedbir kararları şu şekilde:

• E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA):

o Açığa satış yasağı kalktı

o Kredili işlem yasağı kalktı

• Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI):

o Açığa satış yasağı kalktı

o Kredili işlem yasağı kalktı

• Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO):

o Açığa satış yasağı kalktı

o Kredili işlem yasağı kalktı

Yatırımcılar, söz konusu üç hisse senedinde bugünden itibaren mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde yeniden kredili alım ve açığa satış işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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