Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), Kamu İhale Kurumu ve kamu kurumları nezdindeki iş hacmini genişletmeye devam ediyor.

Şirket, 21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde yeni bir ihale kazanımını duyurdu.

KAP duyurusuna göre şirket, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından açılan "Seyhan 1 HES İç İhtiyaç Harici Besleme Sisteminin Kurulması" ihalesine katılım sağladı.

• Teklif Tutarı: 13.500.000 TL (KDV Hariç)

• Son Durum: 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ihalenin Beta Enerji uhdesinde kaldığı tarafına bildirilmiş ve şirket sözleşmeyi imzalamak üzere resmi davet yazısını almıştır.

Sözleşmenin yasal mevzuat kapsamındaki süreler dahilinde imzalanması beklenirken, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden paylaşılmaya devam edecek.

KAP AÇIKLAMASI SONRASI BETAE HİSSELERİNDE SON DURUM

İhale haberine rağmen Borsa İstanbul'da genel piyasa şartları ve kısa vadeli kâr satışlarının etkisiyle BETAE hisselerinde satıcılı bir seyir gözlendi. Saat 17.38 itibarıyla hissenin teknik ve fiyat verileri şu şekilde gerçekleşti:

• Son Fiyat: 85,65 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 3,76 düşüşte

• Açılış / En Yüksek / En Düşük: Gün içinde en yüksek 90,05 TL

seviyesini gören hisse, en düşük 82,90 TL bandına kadar geriledi.

Günün açılışı ise 89,00 TL seviyesinden gerçekleşmişti.

• İşlem Hacmi: Günlük toplam işlem hacmi 3,07 milyar TL seviyesine ulaştı.

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