Projenin toplam satış geliri 23 milyar TL, Pasifik Grubu'nun payına düşen gelir ise 14,95 milyar TL olarak açıklandı.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Ankara'da hayata geçirilecek büyük ölçekli bir proje için önemli bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile grup şirketi Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı, Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sözleşme imzaladı.

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ 23 MİLYAR TL

KAP'ta yer alan bilgilere göre sözleşmenin finansal büyüklüğü şu şekilde açıklandı:

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 23 milyar TL

Pasifik Grubu gelir paylaşım oranı: %65

Pasifik Grubu'nun toplam gelir payı: 14 milyar 950 milyon TL

KAP ÜZERİNDEN DUYURULDU

Şirket, söz konusu sözleşmenin Emlak Konut GYO ile resmen imzalandığını belirterek, Ankara Gölbaşı Taşpınar bölgesinde geliştirilecek gelir paylaşımı modeli kapsamındaki projenin KAP üzerinden yatırımcıların bilgisine sunulduğunu bildirdi. Projenin, Pasifik GYO'nun portföyü ve gelirlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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