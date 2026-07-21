Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Morales, ekonomi yönetiminin attığı adımların ve politika düzenlemelerinin, artan belirsizlikler ile rezerv dalgalanmalarına rağmen enflasyon beklentilerindeki kazanımları korumada etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programına değinen Morales, alınan kararların dezenflasyon sürecindeki kırılganlıkları engellediğini ifade etti. Düzenlemelerin, enflasyon beklentilerinde yaşanabilecek olası bir geri gidişin önüne geçme yönünde kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE REZERV BEKLENTİSİ

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının görece yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken Fitch Direktörü, rezerv kanalındaki gelişmeler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

• Yıl Sonu Rezerv Tahmini: Türkiye’nin brüt ve net rezervlerinin yıl sonu itibarıyla mevcut seviyelerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

• Sürdürülebilirlik Vurgusu: Morales, dönemsel artışlardan ziyade rezerv birikimindeki toparlanmanın kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesinin Türkiye ekonomisi için en kritik unsur olduğunu altını çizerek belirtti.