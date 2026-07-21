Borsa İstanbul A.Ş., bugün nakit kâr payı (temettü) dağıtımı gerçekleştiren iki şirket için fiyat düzeltmesi yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre şirketlerin temettü miktarları ve işlem görecekleri teorik fiyatlar şu şekilde oluştu:

• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

o Brüt Temettü: 0,0966183 TL

o Net Temettü: 0,0821255 TL

o Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 180,503 TL

• TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)



o Brüt Temettü: 1,8049898 TL

o Net Temettü: 1,5342413 TL

o Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 270,695 TL

Not: Borsa İstanbul, açıklanan teorik fiyatların henüz işlem adımlarına göre yuvarlanmamış ham değerler olduğunu bildirdi.

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