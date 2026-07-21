CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'in paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi başvurusuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamalarda bulundu.

Piyasadaki soru işaretlerini gidermek amacıyla yapılan duyuruda, söz konusu işlemin teknik bir süreçten ibaret olduğu vurgulandı.

"HEDEF SADECE UZUN VADELİ YATIRIMCILAR"

Şirket tarafından yayımlanan bildirimde, gerçekleşen tip dönüşümünün yasal haklar çerçevesinde yürütüldüğü ve mevcut aşamada ortaklık yapısını değiştirecek ya da doğrudan satışa dönük bir adım olmadığı ifade edildi.

Açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde paylaşıldı:

• Satış Masada Değil: Şirket, kısa vadeli planları arasında herhangi bir hisse satışı bulunmadığını bildirdi. Dönüşümün temel amacının, madencilik sektörüne odaklanan uzun vadeli yatırımcılara gelecekte imkân tanımak olduğu kaydedildi.

• Geçmiş Satışların Gerekçesi: Daha önce yapılan hisse satışlarının yalnızca şirketin operasyonel finansman ihtiyaçları ve devam eden yatırımların sürdürülebilirliği için gerçekleştiği, sermaye yapısının titizlikle takip edildiği aktarıldı.

• Bedelli Sermaye Artırımı Süreci: Devam eden bedelli sermaye artırımı sürecine de değinilen açıklamada, hâkim ortak Hüseyin Çevik’in payına düşen sermaye koyma borcunun kamuoyuna duyurulduğu şekliyle geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

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