Dün seansı yüzde 0,64 primle 14.070,98 puandan tamamlayan ana endeks, yeni güne yüzde 0,23 kayıpla 14.038,17 puandan girdi.

Gün ortasına doğru satıcılı seyrini koruyan endeks, saat 12.58 itibarıyla 14.037 puan seviyelerinde dengelendi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör bazında bakıldığında madencilik yüzde 1,62 yükselişle yatırımcısını güldürürken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 9,03'lük sert düşüşle en çok gerileyen taraf oldu.

PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI VE JEOPOLİTİK BASKI

Küresel borsa endekslerinde çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş ve ABD-İran hattında olası müzakere umutları pozitif bir hava yaratsa da Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" açıklaması jeopolitik risk algısını artırırken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma risk iştahını frenliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri ise direnç konumu olarak izleniyor.

GÜN ORTASINDA HİSSELERDE PARA TRAFİĞİ

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksinde hisse bazlı hareketler hız kazanırken, en çok para girişi ve para çıkışı yaşanan hisseler şöyle sıralandı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• EUPWR (Europower Enerji): 267,73 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 104,70 TL (yüzde 9,06)

• YKBNK (Yapı Kredi): 204,31 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 33,44 TL (yüzde 1,64)

• TUPRS (Tüpraş): 65,83 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 310,75 TL (yüzde 1,06)

• EFOR (Efor Çay): 46,05 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 18,53 TL (yüzde 4,34)

• TRALT (Altın Yunus Çeşme / BIST Altın): 41,22 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 51,35 TL (yüzde 2,78)

• BRSAN (Borusan Boru): 34,92 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 568,00 TL (yüzde 3,27)

• VAKBN (VakıfBank): 23,95 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 30,88 TL (yüzde 1,31)

• TRMET (Teb Yatırım / BIST Metal): 21,44 milyon TL net para girişi | Son Fiyat: 118,80 TL (yüzde 2,86)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler:



• THYAO (Türk Hava Yolları): -425,19 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 326,25 TL (yüzde -0,53)

• ISCTR (İş Bankası C): -259,65 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 13,14 TL (yüzde -0,30)

• KTLEV (Katılımevim): -195,30 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 171,80 TL (yüzde -4,82)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -110,57 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 393,75 TL (yüzde -1,56)

• GESAN (Girişim Elektrik): -106,68 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 90,95 TL (yüzde 3,00)

• ASTOR (Astor Enerji): -105,12 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 304,00 TL (yüzde 2,62)

• AKBNK (Akbank): -91,06 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 67,10 TL (yüzde 0,37)

• MGROS (Migros): -69,66 milyon TL net para çıkışı | Son Fiyat: 636,00 TL (yüzde -2,08)

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