Borsa İstanbul'da 21 Temmuz tarihli işlemlerde İş Yatırım'ın saat 15.35 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisseler ADESE, İş Bankası (C), Yapı Kredi ve Hektaş olurken, en güçlü net satış tarafında ise Türkiye Sigorta, SASA Polyester ve Seğmen Kardeşler Gıda yer aldı.

Verilere göre İş Yatırım'ın toplam net işlem hacmi 546,3 milyon TL satış yönünde gerçekleşti.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı:

ADESE: 19.786.917 lot

İş Bankası (ISCTR): 17.349.886 lot

Yapı Kredi (YKBNK): 10.184.142 lot

Hektaş (HEKTS): 7.560.702 lot

Katmerciler (KATMR): 3.853.831 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın aynı saat itibarıyla en yüksek net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oldu:

Türkiye Sigorta (TURSG): 24.556.460 lot

SASA Polyester (SASA): 18.655.344 lot

Seğmen Kardeşler Gıda (SEIEOV): 14.700.033 lot

Seyitler Kimya (SYICVV): 13.169.510 lot

TBI Portföy Birinci Değişken Fon (TBIPBV): 10.830.162 lot

İş Yatırım verilerine göre, TSİ 15.35 itibarıyla kurumun net işlem yönü satış ağırlıklı gerçekleşirken, toplam net satış hacmi 546,3 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

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