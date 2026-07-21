Şirketin nakit temettü ödemeleri 21 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: GOLTS) tarafından dağıtılacak nakit temettü ödemeleri 21 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

TEMETTÜ DETAYLARI AÇIKLANDI

MKK verilerine göre Göltaş'ın temettü dağıtımına ilişkin bilgiler şu şekilde:

Şirket: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Hisse başına brüt temettü: 4,1666666 TL

Hisse başına net temettü: 3,5416666 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 17 Temmuz 2026

Ödeme tarihi: 21 Temmuz 2026

Böylece, 17 Temmuz 2026 tarihinde temettü hakkı kazanan yatırımcıların nakit temettü ödemeleri 21 Temmuz itibarıyla hesaplara aktarılmış oldu.

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