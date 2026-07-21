Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen son işlemi yatırımcılarla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde toplam 25.000 adet payın geri alındığı bildirildi.

SERMAYEYE ORANI YÜZDE 0,003 OLDU

KAP açıklamasına göre, gerçekleştirilen geri alım işlemiyle birlikte satın alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,003 olarak gerçekleşti.

Pay geri alım programları, şirketlerin hisse fiyatını desteklemek, yatırımcı güvenini artırmak ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla uyguladığı yöntemler arasında yer alıyor.

EKIM HİSSESİ GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da işlem gören EKIM payları, 21 Temmuz seansını yüzde 0,35 yükselişle 22,78 TL seviyesinden tamamladı.

Buna karşın hisse, haftalık bazda yüzde 1,64 değer kaybı yaşadı.

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