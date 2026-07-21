Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü primli kapattı.

Günü 6 milyon 90 bin 300 liradan kapatan standart altın, gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 148 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 183 bin lira seviyelerini test etti.

Piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi verileri ise şöyle şekillendi:

• Altın İşlem Miktarı: 548,25 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 3.374.596.718,72 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 3.684.851.815,11 TL

BORSADA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

KMKTP’de gün boyunca altın tarafında en yüksek işlem hacmine ulaşan finans kuruluşları ve kıymetli maden firmaları sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

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