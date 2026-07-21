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Standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,9 oranında artarak günü 6 milyon 148 bin lira seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü primli kapattı.

Günü 6 milyon 90 bin 300 liradan kapatan standart altın, gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 148 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 183 bin lira seviyelerini test etti.

Piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi verileri ise şöyle şekillendi:

• Altın İşlem Miktarı: 548,25 kilogram
• Altın Toplam İşlem Hacmi: 3.374.596.718,72 TL
• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 3.684.851.815,11 TL

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BORSADA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

KMKTP’de gün boyunca altın tarafında en yüksek işlem hacmine ulaşan finans kuruluşları ve kıymetli maden firmaları sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler
• Kuveyt Türk Katılım Bankası
• Çakmakçı Kıymetli Madenler
• Uğuras Kıymetli Madenler
• Dünya Katılım Bankası

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.172,02 6.172,91 % 1.54 17:59
Ons Altın / TL 192.143,88 192.223,56 % 1.65 18:14
Ons Altın / USD 4.071,44 4.072,05 % 1.59 18:14
Çeyrek Altın 9.875,23 10.092,71 % 1.54 17:59
Yarım Altın 19.688,74 20.185,43 % 1.54 17:59
Ziynet Altın 39.500,92 40.247,39 % 1.54 17:59
Cumhuriyet Altını 40.729,00 41.345,00 % 1.1 17:04
Tüm Altın Fiyatları

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