Yüksek ABD tahvil getirileri ve şahin Fed beklentilerinin baskısı altında kalan altın fiyatları için Goldman Sachs'tan yatırımcıyı sevindirecek rapor geldi.

Dev yatırım bankası, merkez bankalarının mayıs ayında gerçekleştirdiği güçlü altın alımlarının fiyatlar altında sağlam bir taban oluşturduğunu ve aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını bildirdi.

Serbest piyasada ons altın fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,42 primle toparlanma eğilimi göstererek 4 bin 56 dolar seviyesinde dengelendi.

Ons altının 1 yıllık performans tablosu ve değişim oranları şöyle gerçekleşti:

• Günlük Değişim: Yüzde 1,26 artış

• Haftalık Değişim: Yüzde 1,42 artış

• Aylık Değişim: Yüzde 2,33 düşüş

• Yılbaşı Değişimi: Yüzde 5,91 düşüş

• Yıllık Getiri: Yüzde 21,16 artış

• 52 Haftalık Bant (En Düşük - En Yüksek): Ons altın son bir yıl içerisinde en düşük 3.943,06 dolar, en yüksek ise 5.598,29 dolar seviyelerini test etti.

MERKEZ BANKALARINDAN MAYIS AYINDA GÜÇLÜ ALIM

Goldman Sachs'ın yayımladığı nota göre merkez bankaları mayıs ayında toplam 31 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.

Bu tutarın uzun vadeli aylık ortalamanın belirgin şekilde üzerinde olduğuna dikkat çekilirken, son 3 yıldır devam eden düzenli rezerv çeşitlendirme eğiliminin korunduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği güçlü altın alımları, fiyatlar için sağlam bir taban oluşturuyor. Resmi kurumların devam eden bu yapısal talebi, altın piyasasının dinamiklerini değiştirerek derin ve uzun süreli düzeltme ihtimallerini önemli ölçüde zayıflatmaktadır."

"FAİZ KAYNAKLI BASKI GEÇİCİ KALACAK"

Banka analistleri, yüksek reel faiz oranları nedeniyle altın ETF'leri ve spekülatif pozisyonlarda kısa vadeli satış baskısının devam edebileceğini aktardı.

Ancak geçmiş dönemlerin aksine, artık merkez bankası alımlarının bu olumsuz etkiyi sönümlediği ifade edildi.

Faiz baskısının geçici olacağını vurgulayan Goldman Sachs, resmi kurumların rezervlerini çeşitlendirme hamlelerinin orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen en temel kaynak olmayı sürdüreceğini açıkladı.

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