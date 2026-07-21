Borsa İstanbul verilerine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) kâr payı ödemesinin 2. taksiti için hak kullanım tarihi olacak.

Graintürk Holding’in 2. taksit temettü dağıtımına ilişkin açıklanan ödeme detayları şu şekilde:

• Şirket Unvanı: Graintürk Holding A.Ş.

• Borsa Kodu: GRTHO

• Taksit Sırası: 2. taksit

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,4490712 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,3817105 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 22 Temmuz 2026

• Hesaplara Yatış Tarihi (T+2): 24 Temmuz 2026

YATIRIMCILAR İÇİN NOT

Temettü hakkı kazanabilmek için hisse senedinin en geç hak kullanım tarihinden bir gün önce (21 Temmuz 2026 seans sonu itibarıyla) portföyde bulunması gerekiyor.

Borsa İstanbul kuralları gereği (T+2), nakit temettü tutarları yatırımcıların yatırım/banka hesaplarına 24 Temmuz 2026 Cuma günü nakit olarak yansıyacaktır. Ayrıca hisse fiyatı yarın seans açılışında brüt temettü miktarı kadar düzeltilecek.

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