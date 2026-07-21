Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde onay verdiği yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımında süreç netleşti.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) tarafından yapılan açıklamaya göre 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 100.000.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 100 oranında (100.000.000 TL) artırılarak 200.000.000 TL’ye yükseltilecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM TAKVİMİ

Yatırımcıların merakla beklediği rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

• Rüçhan Hakkı Başlangıç Tarihi: 23.07.2026

• Rüçhan Hakkı Bitiş Tarihi: 06.08.2026

• Süre: 15 Gün

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) izahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda 23 Temmuz - 6 Ağustos 2026 tarihleri arasında 15 gün boyunca kullanabilecekler.

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