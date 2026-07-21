Günün ilk saatlerinde Asya seansında görülen yatay seyri kıran Bitcoin, kritik 65 bin dolar eşiğinin üzerinde tutunmayı başardı.

İşlemler sırasında yüzde 0,3’lük primle 65.608,36 dolar seviyesine kadar tırmanan kripto para, devam eden seanslarda yüzde 0,25 artışla 65.495,02 dolar bandında dengelendi.

AÇIK POZİSYONLAR ARTIYOR, KURUMSAL SATIŞ BASKISI HAFİFLİYOR

Kripto veri ve araştırma platformu Glassnode’un analisti Chris Beamish, Bitcoin'in 64.500 dolar seviyesindeki konsolidasyon sürecini başarıyla tamamladığını vurguladı. Piyasadaki son duruma ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

• Spekülatif Risk İştahı Döndü: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki açık pozisyon (Open Interest) miktarlarında görülen artış, piyasadaki spekülatif iştahın kademeli olarak yeniden güçlendiğine işaret ediyor.

• Spot ETF'lerde Toparlanma: ABD tabanlı spot Bitcoin ETF'lerine yönelik sermaye akışlarının başa baş noktasına geldiği ve kurumsal taraftaki satış baskısının ivme kaybettiği görüldü.

GLASSNODE'DAN OYNAKLIK UYARISI

Piyasadaki olumlu havaya rağmen Glassnode analistleri yatırımcıları sert hareketlere karşı uyardı. İşlemlerde kısa vadeli ve fiyat duyarlılığı yüksek sıcak paranın payının artması sebebiyle, önümüzdeki süreçte Bitcoin cephesinde anlık ve sert fiyat dalgalanmalarının (volatilitenin) yaşanabileceği kaydedildi.

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