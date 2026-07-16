Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), küresel makroekonomik belirsizlikler, faiz baskısı ve azalan kurumsal ilgiyle birlikte zorlu bir dönemeçten geçiyor.

Ekim 2025'te ulaştığı 126.000 dolarlık tarihi zirveden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybeden lider kripto para birimi, bu yıl performans açısından ABD Hazine tahvilleri, gümüş ve İsviçre frangı gibi geleneksel güvenli limanların da gerisinde kaldı.

FED BASKISI VE TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞİ SINIRLANDIRIYOR

ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri normal şartlarda dolar endeksi ve tahvil getirilerini gerileterek risk iştahını desteklese de tam bir rahatlama sağlanabilmiş değil.

Fed’in faiz artırımı ihtimalinin masadan tamamen kalkmaması, tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini korumasına neden oluyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan riskli varlıkların başında gelen Bitcoin'in yukarı yönlü hareket alanını ciddi şekilde daraltıyor.

Orta Doğu’da bir türlü durulmayan jeopolitik tansiyon, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak kripto para piyasasındaki olumsuz görünümü körüklüyor.

KURUMSAL YATIRIMCI KAÇIYOR: ETF'LERDEN DEV ÇIKIŞ

Kripto para piyasasını canlı tutan en önemli damarlardan biri olan borsa yatırım fonlarında (ETF) kan kaybı sürüyor. Exness Stratejisti Li Xing, kurumsal yatırımcıların iştahsızlığına dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"Mayıs ve haziran aylarında Bitcoin ETF'lerinden toplamda yaklaşık 6,9 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Temmuz ayında da fon akışları maalesef negatif bölgede kalmaya devam ediyor. ETF'lere yönelik para girişlerinde net bir toparlanma görmediğimiz sürece, Bitcoin'deki olası yükselişlerin kalıcı olması oldukça güç."

Kripto para piyasasında gözler, kurumsal fon girişlerine ve küresel makroekonomik verilerin yaratacağı yeni dalgalanmalara çevrilmiş durumda. Yatırımcılar için 65.000 doların altındaki kalıcılık, önümüzdeki günlerde satış baskısını daha da derinleştirebilir.

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