Borsa İstanbul'da 5 şirket genel kurulda temettü kararını açıkladı. Açıklanan kararlara göre BINBN, MOGAN, SEKUR ve BINHO yatırımcılarına nakit temettü dağıtmayacak. Boğaziçi Beton (BOBET) ise hisse başına 0,40 TL brüt, 0,34 TL net nakit temettü ödemesi yapma kararı aldı. Böylece temettü kararı açıklayan 5 şirketten yalnızca biri yatırımcısına kâr payı dağıtacak.

BOBET YATIRIMCISINA TEMETTÜ ÖDEYECEK

Boğaziçi Beton (BOBET) ise hisse başına 0,40 TL brüt, 0,34 TL net nakit temettü dağıtacak. Temettü ödemesinin 5 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyor.

Şirket Karar Brüt Net Tarih BINBN Dağıtmayacak - - - BOBET Dağıtacak 0,40 TL 0,34 TL 5 Ağustos MOGAN Dağıtmayacak - - - SEKUR Dağıtmayacak - - -

TEMETTÜ KARARI YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Temettü kararları, şirketlerin kârını hissedarlarıyla paylaşıp paylaşmayacağını göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Nakit temettü ödeyen şirketler düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekerken, temettü dağıtmama kararları ise şirketlerin kârı işletmede bırakmayı tercih ettiğine işaret edebiliyor. Bu nedenle genel kurulda alınan temettü kararları hisse yatırımcıları için önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

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